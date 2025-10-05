HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Mundo

Esta es la mejor salsa para comida del mundo, según Taste Atlas en 2025: supera a Perú, que aparece en el top 2

El ranking TasteAtlas 2025 revela las mejores salsas típicas del mundo, y una de ellas, originaria del Medio Oriente, se impuso por encima de la más valorada del Perú.

Una salsa peruana se ubica entre las mejores del mundo, según Taste Atlas.
En la diversidad de sabores que ofrece la gastronomía mundial, las salsas han dejado de ser simples acompañamientos para convertirse en elementos clave de la identidad culinaria de cada país. Estas preparaciones, muchas veces ancestrales, condensan historia, territorio y técnicas locales en cada cucharada. Por esta razón, el ranking TasteAtlas 2025 ha cobrado especial relevancia al revelar cuáles son las recetas que mejor representan esta herencia cultural a nivel global.

Este listado, elaborado por Taste Atlas, plataforma reconocida por su mapeo de la cocina tradicional del mundo, reúne las mejores salsas para comida del mundo según calificaciones de expertos gastronómicos y votos de miles de usuarios. En esta edición, destaca la presencia de América Latina, y en particular de una salsa peruana que alcanzó el top 2. Sin embargo, una preparación del Medio Oriente logró posicionarse en el primer lugar, lo que ha generado debate e interés tanto en redes sociales como entre críticos especializados.

PUEDES VER: El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

¿Cuál es la mejor salsa para comida del mundo, según Taste Atlas?

La preparación que encabezó el listado global de TasteAtlas con las mejores salsas pertenece a la cocina libanesa tradicional y representa uno de los sabores más intensos y distintivos del Medio Oriente. Se trata del toum, una emulsión de ajo que destaca por su textura cremosa, sabor penetrante y por conservar una receta transmitida de generación en generación. Esta salsa obtuvo una calificación de 4.7 sobre 5, posicionándose en lo más alto del ranking por su autenticidad y versatilidad.

El ranking TasteAtlas 2025 consideró valoraciones de comensales de todo el mundo, además de criterios como originalidad, uso tradicional y calidad sensorial. El toum, que suele acompañar carnes, panes y verduras, logró destacarse frente a otras salsas típicas del mundo gracias a su equilibrio entre potencia e identidad cultural. Su creciente popularidad fuera de su región de origen también ha contribuido a consolidarla como una de las revelaciones gastronómicas del año.

El toum, reconocida salsa libanesa, se quedó con la etiqueta de la mejor según Taste Atlas.

PUEDES VER: El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

¿Qué salsa para comida de Perú aparece entre las mejores del mundo?

El segundo lugar de la clasificación fue para el ají criollo, una salsa peruana elaborada principalmente con ají amarillo, cebolla roja y hierbas autóctonas. Esta preparación, símbolo de la comida peruana reconocida a nivel internacional, alcanzó una puntuación de 4.6, situándose entre las salsas picantes populares más destacadas del planeta.

El ají criollo refleja la esencia de la cocina andina: picante equilibrado, aroma fresco y sabor profundo. Su uso es común en platos tradicionales como anticuchos, papas hervidas y arroces criollos. Además, Perú logró posicionar otra salsa entre las mejores diez —la de rocoto— reforzando su lugar como epicentro de las mejores salsas de América Latina dentro del ranking internacional de comida elaborado por TasteAtlas.

El ají criollo destacó en el listado de Taste Atlas.

PUEDES VER: El mayor proyecto de la historia de la humanidad está a punto de entrar en una fase clave: Estados Unidos lidera el avance

Las 10 mejores salsas para comida del mundo, según ranking de TasteAtlas

El portal especializado TasteAtlas publicó su ranking anual con las mejores salsas típicas del mundo. El listado 2025 destaca preparaciones de Medio Oriente, América Latina y Europa, evaluadas por sabor, tradición y preferencia global.

  • Toum – Líbano (4.7)
  • Ají criollo – Perú (4.6)
  • Suero costeño – Colombia (4.6)
  • Salsa de rocoto – Perú (4.5)
  • Guacamole – México (4.4)
  • Hummus – Líbano (4.4)
  • Tzatziki – Grecia (4.4)
  • Mutabal – Líbano (4.4)
  • Urnebes – Serbia (4.4)
  • Nam phrik phao – Tailandia (4.4)

