HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Mira EN VIVO Curwen en La República
Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     
Ciencia

El mayor proyecto de la historia de la humanidad está a punto de entrar en una fase clave: Estados Unidos lidera el avance

Ingenieros de Westinghouse ensamblan el núcleo del ITER, el reactor experimental que busca replicar la energía del Sol en la Tierra.

Westinghouse lidera el ensamblaje del núcleo del reactor de fusión ITER. Foto: ITER
Westinghouse lidera el ensamblaje del núcleo del reactor de fusión ITER. Foto: ITER

En el sur de Francia se desarrolla uno de los experimentos científicos más complejos y ambiciosos de la historia: la fase final del ensamblaje del núcleo del reactor de fusión ITER. Este megaproyecto internacional, en el que participan 35 países y que ha requerido décadas de planificación y miles de millones de euros de inversión, busca demostrar que es posible reproducir en la Tierra la energía que alimenta al Sol.

La responsabilidad de esta etapa crítica está a cargo de Westinghouse Electric Company, el gigante nuclear estadounidense que obtuvo un contrato de US$180 millones para liderar la soldadura de las piezas fundamentales del reactor. Su tarea es ensamblar los enormes sectores de acero que conformarán la cámara de vacío, donde algún día se contendrá plasma de hidrógeno a temperaturas de 150 millones de grados Celsius, más altas que las del núcleo solar.

PUEDES VER: Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

lr.pe

ITER: el experimento de fusión más grande del mundo

Con sus 23.000 toneladas de peso y casi 30 metros de altura, el ITER será una de las instalaciones científicas más impresionantes jamás construidas. Este reactor ocupará el centro de un complejo de 180 hectáreas en el sur de Francia, el cual incluye instalaciones auxiliares y equipos de soporte. Sus dimensiones superan ampliamente las de otros reactores experimentales en operación, como el Toro Europeo Común (JET), en el Reino Unido, y el JT-60SA, un proyecto conjunto entre Europa y Japón que se encuentra en territorio nipón.

En Cadarache, las piezas fabricadas en diferentes continentes se ensamblan en este complejo de escala colosal. El ITER incluso supera hitos como el Gran Colisionador de Hadrones y se ha consolidado como un banco de pruebas global que integra el trabajo coordinado de ingenieros y científicas/os en representación de más de la mitad de la población mundial y de la mayor parte de la economía del planeta.

El ITER se construye en un complejo de 180 hectáreas en el sur de Francia. Foto: ITER

El ITER se construye en un complejo de 180 hectáreas en el sur de Francia. Foto: ITER

PUEDES VER: Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

lr.pe

¿Qué hace Westinghouse en el ensamblaje del ITER y por qué es un reto enorme?

Westinghouse Electric Company lidera el proceso más complejo en la historia del ITER: la construcción del núcleo de su reactor de fusión. La empresa colabora con sus socios italianos Ansaldo Nucleare y Walter Tosto, dentro del consorcio AMW, que lleva más de una década involucrado en este proyecto. "Westinghouse siempre ha estado a la vanguardia de la innovación energética y nos enorgullece colaborar con el ITER en esta iniciativa revolucionaria que podría garantizar la seguridad energética para las generaciones futuras", declaró Dan Sumner, Director General Interino de Westinghouse. 

El reto consiste en soldar nueve gigantescos sectores de acero, cada uno con un peso cercano a 400 toneladas, para dar forma a la cámara de vacío tokamak. En esta estructura con forma de rosquilla se busca confinar plasma de hidrógeno a temperaturas superiores a los 150 millones de grados Celsius. El desafío radica en que cada pieza debe encajar con absoluta precisión, ya que cualquier desalineamiento podría comprometer el éxito de un proyecto que ha requerido décadas de trabajo para alcanzar esta fase.

PUEDES VER: Científicos encontraron el punto más profundo del planeta y se encuentra debajo de un glaciar en la Antártida

lr.pe

¿Cuál es el objetivo final del proyecto ITER y qué implicaciones tiene para el futuro de la energía?

El propósito del ITER es demostrar que las reacciones de fusión pueden generar diez veces más energía de la que se necesita para iniciar el proceso, con 500 megavatios de salida frente a solo 50 megavatios de entrada. Este rendimiento, que multiplicaría por diez la energía invertida, busca confirmar que la fusión puede dejar de ser un sueño científico para convertirse en una fuente práctica de energía.

Aunque el ITER no fue diseñado para producir electricidad, funcionará como banco de pruebas para los futuros reactores de demostración, conocidos como DEMO, que estarán orientados a alimentar la red eléctrica. Su combustible, derivado de isótopos de hidrógeno abundantes en los océanos, podría sostener el consumo energético mundial durante millones de años, con la ventaja de no generar residuos radiactivos de larga duración ni implicar riesgos de fisión.

Notas relacionadas
Muere Jane Goodall, la reconocida investigadora de la vida salvaje y defensora de los derechos animales, a los 91 años

Muere Jane Goodall, la reconocida investigadora de la vida salvaje y defensora de los derechos animales, a los 91 años

LEER MÁS
China desafía a las baterías de litio con un dispositivo de iones de hidruro 6 veces más potente

China desafía a las baterías de litio con un dispositivo de iones de hidruro 6 veces más potente

LEER MÁS
China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración del día desde hace 31 años

China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración del día desde hace 31 años

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Ciencia

Atentado contra sinagoga judía en Mánchester deja dos personas muertas y varias heridas: el atacante fue abatido

Venezuela adelanta la Navidad y promete celebraciones en “paz” en medio de tensiones con Estados Unidos

Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025