Mundo

Este es el mejor sánguche del mundo en 2025, según Taste Atlas: no está en Perú ni en América Latina

Taste Atlas reveló su ranking 2025 de sánguches. Un clásico peruano logró entrar al top 10, pero el primer lugar fue para una especialidad de otra región del mundo.

Taste Atlas colocó al Shawarma como el mejor sánguche del mundo en 2025.
Taste Atlas colocó al Shawarma como el mejor sánguche del mundo en 2025. | Composición LR

El ranking global de sánguches que publica anualmente Taste Atlas se ha convertido en una referencia indispensable para los amantes de la gastronomía internacional. En su edición correspondiente a agosto de 2025, la lista incorpora lo mejor de la comida callejera del mundo y presenta un panorama diverso de recetas que van desde clásicos asiáticos hasta preparaciones latinoamericanas con identidad.

Las posiciones del ranking de sándwiches de Taste Atlas se definieron a partir de más de 23 mil valoraciones de usuarios globales, cuidadosamente filtradas para garantizar imparcialidad y autenticidad. Gracias a esta metodología, el listado se consolida como una referencia confiable para identificar al mejor sándwich del mundo 2025 y destacar a los demás dentro de los mejores sánguches del mundo.

PUEDES VER: El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

lr.pe

¿Cuál es el mejor sánguche del mundo en 2025?

El Shawarma, originario del Líbano, encabeza el listado como el mejor sánguche del mundo en 2025, con una calificación de 4.6 sobre 5. Su preparación —carne sazonada cocinada en espetón vertical, servida en pan pita con vegetales y salsas— ha conquistado paladares en todo el mundo, consolidando su estatus como ícono del street food internacional.

En segundo lugar figura el Bánh mì de Vietnam, una fusión de tradición francesa y sabores asiáticos. El podio lo completa el Tombik Döner, clásico de la gastronomía turca. Estas tres opciones reflejan cómo Asia y Medio Oriente dominan el escenario actual de los mejores bocadillos del mundo 2025.

También destacaron otras versiones del Bánh mì, el Lobster Roll de Maine (EE. UU.) y el Panino col polpo italiano, todos presentes en el top 10.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

lr.pe

Este es el mejor sánguche de América Latina en 2025, según Taste Atlas

Entre los representantes de América Latina, el pan con chicharrón de Perú obtuvo la calificación más alta, alcanzando el sexto puesto tanto en el ranking mundial como en la clasificación regional de Taste Atlas. Este sánguche típico de los desayunos peruanos —hecho con pan crujiente, panceta de cerdo frita, camote y salsa criolla— logró una puntuación de 4.5, superando a especialidades de Puerto Rico, Italia y Estados Unidos.

El resultado posiciona al pan con chicharrón peruano como el sánguche más destacado de América Latina en el ranking de Taste Atlas 2025. Su sabor potente y preparación tradicional le permitieron sobresalir entre los sándwiches internacionales mejor valorados por la audiencia global.

Esta visibilidad representa un avance significativo para los mejores sánguches de América Latina, que en ediciones anteriores del ranking de Taste Atlas no habían alcanzado puestos tan destacados a nivel global.

PUEDES VER: China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

lr.pe

¿Por qué Perú no lidera en ránking de los mejores sánguches?

A pesar del mérito del pan con chicharrón, el primer lugar lo ocupa una receta con mayor proyección internacional. Platos como el Shawarma y el Bánh mì cuentan con una presencia consolidada en grandes ciudades del mundo, lo que favorece su alta puntuación en rankings como el de Taste Atlas.

Además, la metodología de la plataforma —basada en autenticidad, accesibilidad global y balance de opiniones— favorece platos que han logrado traspasar sus fronteras originales. En contraste, aunque muy apreciado localmente, el pan con chicharrón aún tiene pendiente una mayor proyección global para alcanzar el primer lugar en este tipo de listas.

Sin embargo, figurar entre los diez primeros lugares del ranking de sándwiches de Taste Atlas representa un reconocimiento importante dentro del universo de la gastronomía mundial en 2025.

