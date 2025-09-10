HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gastronomía

Este es el pan con chicharrón más grande del Perú: mide 4 metros de largo y fue preparado en Magdalena

El pan con chicharrón se consagra como el desayuno favorito en Perú, impulsado por el 'Mundial de desayunos', donde se batió un Récord Guinness por su tamaño monumental.

Magdalena del Mar acaparó la atención luego de que los chefs realizaran una demostración de cómo se prepara el pan con chicharrón más grande del Perú.
Magdalena del Mar acaparó la atención luego de que los chefs realizaran una demostración de cómo se prepara el pan con chicharrón más grande del Perú. | Foto: composición LR/Canal N/Comedera

El pan con chicharrón se ha convertido en el desayuno preferido de la ciudadanía peruana tras el furor que desató el ‘Mundial de desayunos’. Por ello, recientemente, gracias a la participación de varios chefs especializados en la gastronomía peruana en el distrito de Magdalena del Mar, en el que se preparó este plato emblemático, que habría superado un Récord Guinness por su gran tamaño.

Mientras se desarrolla la gran final del ‘Mundial de desayunos’, reconocidas ferias gastronómicas aprovechan la ocasión para destacar aún más la importancia de la preparación y creatividad en cada propuesta culinaria.

PUEDES VER: ¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

lr.pe

¿Cuáles son las características que tiene el pan con chicharrón más grande del Perú?

Los chefs no dejaron pasar la oportunidad de sorprender al público con su peculiar forma de preparar el tradicional pan con chicharrón. Un reciente reportaje de Canal N mostró de cerca el proceso de elaboración, resaltando tanto la creatividad como el cuidado en cada detalle.

Con respecto a las características del pan con chicharrón más grande del Perú, se tomaron en cuenta las medidas y los ingredientes más representativos. Por ello, la preparación no solo tuvo como objetivo batir un récord, sino también rendir homenaje a una tradición que forma parte de la identidad gastronómica nacional. Como parte de esta iniciativa, el emblemático desayuno alcanzó los 4 metros de largo y 3 metros de ancho. Además, se utilizaron 100 kilos de chicharrón, 50 kilos de camote y 20 kilos de cebolla.

PUEDES VER: Joven chileno que vive en Lima prueba por primera vez pan con chicharrón y su reacción se hace viral: "Perú es clave"

lr.pe

El pan con chicharrón representando al Perú en la final del 'Mundial de desayunos'

La final del ‘Mundial de desayunos’ se ha convertido en uno de los temas más comentados entre la afición peruana y venezolana. Tanto el pan con chicharrón, que representa al Perú, como las arepas, que representan a Venezuela, compiten por obtener el título del mejor desayuno del mundo. Las votaciones están más reñidas que nunca en las redes sociales del streamer español Ibai Llanos. Hasta el momento, no hay un país que haya tomado una ventaja clara sobre el otro.

La creatividad de los chefs peruanos ha incrementado el interés mediático entre quienes desean probar el pan con chicharrón, tanto personas peruanas como extranjeras que quedaron maravilladas con la exquisita elaboración de este desayuno.

Notas relacionadas
Hombre cambia nombre de avenida por “Pan con chicharrón” y redes piden: "Feriado nacional"

Hombre cambia nombre de avenida por “Pan con chicharrón” y redes piden: "Feriado nacional"

LEER MÁS
Gamarra apoya con todo al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: así son los creativos polos que ya apuntan a Chile: "Aquí te esperamos"

Gamarra apoya con todo al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: así son los creativos polos que ya apuntan a Chile: "Aquí te esperamos"

LEER MÁS
Pan con chicharrón: el desayuno peruano que genera más de S/244 millones al año y 3.000 toneladas al mes

Pan con chicharrón: el desayuno peruano que genera más de S/244 millones al año y 3.000 toneladas al mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

LEER MÁS
¡Pachamanca a solo S/19! Prepara la tradicional receta peruana con un bajo presupuesto

¡Pachamanca a solo S/19! Prepara la tradicional receta peruana con un bajo presupuesto

LEER MÁS
Los 10 mejores platos típicos de Piura: conoce sus ingredientes y preparación

Los 10 mejores platos típicos de Piura: conoce sus ingredientes y preparación

LEER MÁS
Los 10 mejores platos típicos de Piura: conoce sus ingredientes y preparación

Los 10 mejores platos típicos de Piura: conoce sus ingredientes y preparación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Gastronomía

Christian Meier sorprende al sumarse al 'Mundial de desayunos' y apoyar al pan con chicharrón: "Claro que voté"

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 500 panes con chicharrón gratis este martes, 9 de septiembre: ¿lugar y hora del evento?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota