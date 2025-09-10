Magdalena del Mar acaparó la atención luego de que los chefs realizaran una demostración de cómo se prepara el pan con chicharrón más grande del Perú. | Foto: composición LR/Canal N/Comedera

El pan con chicharrón se ha convertido en el desayuno preferido de la ciudadanía peruana tras el furor que desató el ‘Mundial de desayunos’. Por ello, recientemente, gracias a la participación de varios chefs especializados en la gastronomía peruana en el distrito de Magdalena del Mar, en el que se preparó este plato emblemático, que habría superado un Récord Guinness por su gran tamaño.

Mientras se desarrolla la gran final del ‘Mundial de desayunos’, reconocidas ferias gastronómicas aprovechan la ocasión para destacar aún más la importancia de la preparación y creatividad en cada propuesta culinaria.

¿Cuáles son las características que tiene el pan con chicharrón más grande del Perú?

Los chefs no dejaron pasar la oportunidad de sorprender al público con su peculiar forma de preparar el tradicional pan con chicharrón. Un reciente reportaje de Canal N mostró de cerca el proceso de elaboración, resaltando tanto la creatividad como el cuidado en cada detalle.

Con respecto a las características del pan con chicharrón más grande del Perú, se tomaron en cuenta las medidas y los ingredientes más representativos. Por ello, la preparación no solo tuvo como objetivo batir un récord, sino también rendir homenaje a una tradición que forma parte de la identidad gastronómica nacional. Como parte de esta iniciativa, el emblemático desayuno alcanzó los 4 metros de largo y 3 metros de ancho. Además, se utilizaron 100 kilos de chicharrón, 50 kilos de camote y 20 kilos de cebolla.

El pan con chicharrón representando al Perú en la final del 'Mundial de desayunos'

La final del ‘Mundial de desayunos’ se ha convertido en uno de los temas más comentados entre la afición peruana y venezolana. Tanto el pan con chicharrón, que representa al Perú, como las arepas, que representan a Venezuela, compiten por obtener el título del mejor desayuno del mundo. Las votaciones están más reñidas que nunca en las redes sociales del streamer español Ibai Llanos. Hasta el momento, no hay un país que haya tomado una ventaja clara sobre el otro.

La creatividad de los chefs peruanos ha incrementado el interés mediático entre quienes desean probar el pan con chicharrón, tanto personas peruanas como extranjeras que quedaron maravilladas con la exquisita elaboración de este desayuno.