Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre
Mundo

Nayib Bukele prohíbe el 'lenguaje inclusivo' en todas las escuelas públicas de El Salvador

El presidente de El Salvador anunció que términos como 'amigue', 'compañere' o 'niñe', no serán admitidos en el sistema educativo. La ministra de Educación respalda la prohibición en busca del buen uso del idioma.

Nayib Bukele cuenta con una gran aprobación por su lucha contra las pandillas en El Salvador.
En su cuenta de X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la prohibición del uso del 'lenguaje inclusivo' en las escuelas públicas del país, una decisión que ha causado controversia en redes sociales.

La orden del mandatario salvadoreño se suma a las nuevas normas de disciplina en el sistema educativo fijadas en agosto de 2025, seguidas de nuevas reglas de cortesía escolar anunciadas en setiembre.

El Salvador: marchan para exigir liberación de presos políticos e inocentes encarcelados por Nayib Bukele

Palabras como amigue, compañere, niñe, entre otras, quedan prohibidas

"Desde hoy queda prohibido el mal llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos de nuestro país", señaló Nayib Bukele en su cuenta de X. Este mensaje ha superado los 82.000 'likes'.

Además de su mensaje, Nayib Bukele publicó el memorando de la ministra de Educacion, Karla Trigueros, en el que instruye de la prohibición a los directores de las 5.100 escuelas públicas de El Salvador.

"Palabras como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs o cualquier otra deformación lingüística que aluda a una ideología de género, no será admitida por ninguna circunstancia", advirtió.

"La eliminación del lenguaje inclusivo persigue el buen uso del idioma y se evita injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado", señala la ministra.

El Salvador: cientos de militares combaten planta invasora que hace imposible pescar en lago

Se eliminó todo rastro del enfoque de género en libros y guías escolares

La prohibición alcanza a todas las dependencias del ministerio de Educación, así como a los materiales, contenidos y libros que esa entidad entrega a los estudiantes.

En El Salvador, todos los estudiantes de centros de educación pública deben cumplir con estrictas normas de vestuario y corte de cabello. Además, deben saludar a sus maestros al entrar al aula y decir "por favor" al hacer una petición.

El gremio de maestros Frente Magisterial Salvadoreño consideró estas reglas como una militarización del sistema escolar.

Bukele antes decía apoyar a la comunidad LGBTI, pero en 2024 dispuso que el ministerio de Educación eliminara todo rastro del enfoque de género de libros y guías escolares.

El presidente, en el poder desde 2019, goza de gran popularidad por reducir la violencia criminal con su guerra contra las pandillas; sin embargo, allgunos denuncian abusos y sostienen que hay miles de inocentes tras las rejas.

