El Salvador: marchan para exigir liberación de presos políticos e inocentes encarcelados por Nayib Bukele

Marcha se realizó en paralelo al desfile por la Independencia de El Salvador. | Foto: AFP

Cientos de activistas realizaron una protesta por las calles de San Salvador, capital de El Salvador, para exigir la liberación de presos políticos y de personas inocentes que fueron detenidas por el gobierno de Nayib Bukele.

Alrededor de 1500 personas participaron en una bulliciosa y colorida marcha por las calles de El Salvador, realizada en paralelo al desfile militar por el 204 aniversario de la independencia centroamericana.

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", arengaban las personas que participaron en la manifestación. Muchas de ellas llevaban pancartas y retratos de activistas presos, entre ellos el de la abogada Ruth López

La mujer de 47 años era jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida ONG Cristosal; sin embargo, fue detenida el 18 de mayo acusada por la fiscalía de enriquecimiento ilícito.

El 1 de julio, la Amnistía Internacional declaró "presos de conciencia" a Ruth López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al líder campesino José Ángel Pérez.

Los manifestantes también gritaron consignas por la liberación de detenidos que aseguran son inocentes y que fueron arrestados en el marco de la guerra contra las pandillas, que Nayib Bukele empezó en el 2022.

En los últimos años, la policía y el ejercito salvadoreño han detenido a unos 89.000 presuntos pandilleros. No obstante, unos 8.000 han sido liberados, según cifras oficiales.

Varias organizaciones de derechos humanos denuncian abusos en la lucha contra las pandillas y afirman que hay miles de personas inocentes que fueron encarcelados injustamente por el gobierno.