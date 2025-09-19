HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Guatemala: pandilleros de 'Barrio 18' son condenados a penas de hasta 178 años de prisión por extorsión

Del total de 46 pandilleros condenados en Guatemala, dos recibieron las penas más altas: 178 y 171 años de cárcel. El resto fue condenado a cumplir entre 4 y 97 años de prisión.

Pandilleros fueron detenidos en Guatemala por extorsión y otros delitos graves.
Pandilleros fueron detenidos en Guatemala por extorsión y otros delitos graves. | Foto: AFP

Un tribunal de Guatemala condenó a 46 integrantes de la temida pandilla 'Barrio 18' a penas de hasta 178 años de prisión por diversos delitos, entre ellos extorsión, planificación de asesinatos, entre otros crímenes.

María José Mansilla, vocera del Ministerio Público, informó que un tribunal de casos de alto impacto de Ciudad de Guatemala dictó sentencia condenatoria contra 46 miembros de la peligrosa pandilla 'Barrio 18'.

PUEDES VER: Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

lr.pe

La funcionaria explicó que la condena se dictó tras una investigación que comprobó cómo los 46 pandilleros realizaron extorsiones mediante "amenazas telefónicas" entre 2017 y 2018 en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez.

Las penas mayores fueron impuestas a 2 personas en específico. Gustavo Martínez, sentenciado a 178 años de prisión, y Francisco Chajón, quien fue condenado a 171 años. El resto de pandilleros recibió entre 4 y 97 años de cárcel.

Sin embargo, en Guatemala una persona no puede pasar más de 50 años en la cárcel. Cabe resaltar que los pandilleros fueron encontrados culpables de varios delitos como extorsión, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato.

PUEDES VER: Caos en Guatemala: pandilleros toman rehenes en cárceles durante nuevos motines

lr.pe

En la actualidad, las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' (esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos) se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros, no solo en Guatemala, también en Honduras.

Aquellos que se niegan a pagar la extorsión son asesinados. El pasado 7 de setiembre, el gobierno guatemalteco capturó a 24 pandilleros en un operativo realizado en el barrio 'El Gallito', usado por la Mara Salvatrucha para el tráfico de drogas.

En El Salvador, las pandillas son combatidas desde 2022 bajo un estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele, medida que ha llevado a prisión a miles de pandilleros y colaboradores.

No obstante, la ofensiva del presidente salvadoreño contra estos grupos criminales ha sido duramente cuestionada por varias organizaciones de derechos humanos, que denuncian la existencia de detenciones arbitrarias.

