Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Jerí admite errores, pero no cambia nada y Trump amenaza a la Reserva Federal

Rospigliosi presiona a jueces que ven recursos de militares procesados por masacre de Cayara

Congresista Fernando Rospigliosi asiste a audiencia en que magistrados evalúan recurso para que se aplique la ley que limita el delito de lesa humanidad a partir del 2002 a militares procesados por el homicidio de comuneros en 1988 . En su post advierte que "si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión".

Con el claro objetivo de querer intimidar a los jueces que procesan a efectivos del Ejército acusados de asesinar a más de 30 campesinos de la comunidad ayacuchana de Cayara en 1988, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, asistió a la audiencia virtual en que abogados de los acusados sustentan sus recursos para que se les aplique la ley que limita el delito de lesa humanidad a julio del 2002.

PUEDES VER: Expolicía revela que sembraron agentes terna con avellanas para deslegitimar protestas contra Dina Boluarte en Juliaca

Más temprano anunció en su post que asistiría a la audiencia asegurando que los militares no "pueden ser procesados por hechos ocurridos hace 38 años aduciéndose, falsamente, el delito de lesa humanidad". Dice que los magistrados tienen "pésimos antecedentes", e incluso señala que si "no acatan la ley, deberán ser denunciados de inmediato ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y penalmente".

Presidente del Congreso, Fernando Rospligliosi, en audiencia sobre el caso Cayara.

Rospigliosi, promotor de la ley que busca la impunidad para las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000 en el conflicto armado interno, incluso señala que "si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión".

El legislador afirma que el proceso por el caso Cayara es por un enfrentamiento con terroristas ocurrido en 1988 en esa localidad ayacuchana, cuando en realidad se trata de un juicio contra efectivos del Ejército que el 14 de mayo de dicho año asesinaron a pobladores de esa localidad en el marco del operativo "Persecución", en respuesta a un ataque subversivo a un convoy militar producido un día antes en la zona de Erusco, en el que perdieron la vida cuatro militares.

