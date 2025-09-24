EE.UU. designa a la pandilla 'Barrio 18' como organización terrorista extranjera y Nayib Bukele lo agradece

En El Salvador, la mayoría de miembros de 'Barrio 18' están en la cárcel de Bukele. | Foto: AFP

Estados Unidos anunció la designación de la pandilla 'Barrio 18', presente en varios países de Centroamérica, como organización terrorista extranjera, lo que permite al gobierno de Donald Trump ampliar las medidas de represión.

"Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras", detalló el Departamento de Estado.

"Estados Unidos seguirá protegiendo a nuestra nación evitando que las drogas ilícitas lleguen a nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de pandillas y cárteles de drogas", agregó.

La designación como organizaciones terroristas es un paso sustancial que permite a Estados Unidos operar con más margen de represión fuera del país, de acuerdo a sus propias leyes.

En febrero de 2025, la Casa Blanca nombró a seis cárteles mexicanos, la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla MS-13 Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció a los Estados Unidos por la designación de Barrio 18 y afirmó que esa pandilla con sus crímenes ha infligido tanto daño a ambos países.

Bukele también señaló que, en el El Salvador, la mayoría de miembros de Barrio 18 están presos en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Este centro de confinamiento es el símbolo de "guerra" contra esas pandillas que inició desde marzo de 2022 y que es criticada por muchos organismos de defensa de los derechos humanos.

Al igual que la Mara Salvatrucha, Barrio 18 se dedica a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros varios países de América Central, principalmente en Guatemala y Honduras.

Barrio 18 es una banda fundada en Los Ángeles por inmigrantes hispanos. Luego de ser deportados, llevaron las bandas a El Salvador, Honduras y Guatemala, transformando a estos países entre los más violentos del mundo.

La designación de "terrorista" fue invocada por el gobierno para justificar los ataques con misiles contra lanchas que supuestamente transportan droga en el Caribe, entre las costas venezolanas y países vecinos.

En esos ataques, cuya constitucionalidad es puesta en duda por expertos militares en Estados Unidos, han muerto al menos 14 personas.