El Salvador: cientos de militares combaten planta invasora que hace imposible pescar en lago

Más de 360 soldados salvadoreños fueron movilizados para eliminar la planta invasora. | Foto: AFP

Con palas mecánicas y lanchas, cientos de militares y pescadores artesanales se unieron para remover una planta flotante invasora que cubre el lago artificial Suchitlán en El Salvador para devolverle la prosperidad a esta zona turística.

La "lechuga de agua" (Pistia stratiotes) mide unos 30 centímetros de diámetro y se ha propagado sobre la superficie de este lago situado a 45 km de la capital, al alimentarse de contaminantes químicos que llegan por sus afluentes.

Planta invasora ha paralizado la pesca artesanal

El gobierno salvadoreño ordenó movilizar a 360 soldados para remover las plantas invasoras, con el objetivo de recuperar la economía de los poblados ribereños.

"Yo creo que es importante este trabajo de limpieza, pero creo que deberían haber actuado más rápido", señaló Eduardo Orellana, constructor de 74 años que vive en la zona.

El lago Suchitlán alberga una rica biodiversidad, con aves migratorias en sus islas, pero ahora buena parte de su espejo de agua está cubierto por la "Pistia stratiotes"

Su expansión se ha visto favorecida por el viento y las copiosas lluvias. Esta problemática ha paralizado la pesca artesanal y el turismo en esta región.

Lugareños fueron contratados para ayudar a militares

Para apoyar a los militares, el gobierno salvadoreño contrató a unos 340 lugareños, en su mayoría pescadores artesanales que llevan meses sin trabajar pues era imposible navegar entre las plantas.

Con trajes impermeables que cubren la mitad de su cuerpo, los soldados van pacientemente sacando las plantas invasoras, apoyados con tres lannchas, y los pescadores cargan las plantas en cestos en medio de un olor nauseabundo.

Los comerciantes están esperanzados de que el lago recupere su esplendor. "A nosotros nos ha afectado, porque la verdad es que somos ocho áreas de restaurantes y hay que pagarles a todas las personas que son meseros, meseras, y si no viene turista ¿adónde se va a hacer dinero?", indicó la comerciante Julia Álvarez a AFP.

Unos 50 trabajadores de restaurantes perdieron sus empleos en Puerto San Juan de Suchitoto, un pueblo turístico con casas de estilo colonial y techos de teja, agregó la mujer de 52 años.

La planta flotante cubre alrededor de la mitad de las 13.500 hectáreas del lago, según estimaciones. Para Ricardo Navarro, líder de la ONG Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, el lago enfrenta "el efecto del descuido de no tratar las aguas contaminadas".

"Esas plantas encontraron en el lago el mejor caldo de cultivo", dijo a AFP.

El lago artificial, construido en los años 70, provee de agua a una central hidroeléctrica y es alimentado por el caudaloso río Lempa, que a su vez recibe aguas de otros ríos contaminados.