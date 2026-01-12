HOYSuscripcion LR Focus

Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Sociedad

Julio Campos denuncia que transportistas pagan diez veces más por cupos en comparación a años pasados: "Es lo peor que estamos viviendo"

Durante una entrevista en el programa Fuerte y Claro, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas declaró que el gremio, que antes pagaba 3 soles de cupo, ahora debe entregar hasta 30 soles a los extorsionadores.

Julio Campos denunció que extorsionadores cobran hasta 30 soles diarios a los transportistas.
Julio Campos denunció que extorsionadores cobran hasta 30 soles diarios a los transportistas. | Foto: Carlos Félix/ La República.

En entrevista con Manuela Camacho, durante el programa Fuerte y Claro, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, denunció que actualmente conductores y choferes pagan hasta 30 soles diarios en cupos a extorsionadores que exigen dinero a cambio de supuesta seguridad. Esto en comparación con los 3 soles que en años anteriores solicitaban los delincuentes.

Asimismo, señaló que muchos transportistas se ven obligados a descuidar las necesidades primarias de sus hogares para cumplir con estos pagos. “Hoy en día, mototaxistas y colectiveros dejan de cubrir la canasta básica familiar. Si no ponemos un alto, esto va a continuar. Este 2026, es lo peor que estamos viviendo”, afirmó.

Julio Campos asegura no sentirse respaldado por presidente de la República

Este 12 de enero, un sector del gremio se reunió con José Jerí para conocer cuáles serán las medidas del Gobierno central ante la necesidad de acciones concretas para frenar los homicidios y la ola de inseguridad de la que son víctimas. Al respecto, el mandatario expresó su respaldo al paro convocado para este 14 de enero, anunciado por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte. Sin embargo, Campos considera que este apoyo no constituye una medida efectiva para enfrentar la delincuencia.

“Como presidente transitorio, lo que hubiera hecho desde el primer día que asumí la responsabilidad es escuchar el clamor del pueblo y, de inmediato, derogar las leyes procrimen, como la 32180. Necesitamos salvar vidas. ¿Dónde están la Policía y los fiscales? No hay. No existe voluntad política”, enfatizó.

