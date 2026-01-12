Julio Campos denunció que extorsionadores cobran hasta 30 soles diarios a los transportistas. | Foto: Carlos Félix/ La República.

Julio Campos denunció que extorsionadores cobran hasta 30 soles diarios a los transportistas. | Foto: Carlos Félix/ La República.

En entrevista con Manuela Camacho, durante el programa Fuerte y Claro, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, denunció que actualmente conductores y choferes pagan hasta 30 soles diarios en cupos a extorsionadores que exigen dinero a cambio de supuesta seguridad. Esto en comparación con los 3 soles que en años anteriores solicitaban los delincuentes.

Asimismo, señaló que muchos transportistas se ven obligados a descuidar las necesidades primarias de sus hogares para cumplir con estos pagos. “Hoy en día, mototaxistas y colectiveros dejan de cubrir la canasta básica familiar. Si no ponemos un alto, esto va a continuar. Este 2026, es lo peor que estamos viviendo”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

Julio Campos asegura no sentirse respaldado por presidente de la República

Este 12 de enero, un sector del gremio se reunió con José Jerí para conocer cuáles serán las medidas del Gobierno central ante la necesidad de acciones concretas para frenar los homicidios y la ola de inseguridad de la que son víctimas. Al respecto, el mandatario expresó su respaldo al paro convocado para este 14 de enero, anunciado por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte. Sin embargo, Campos considera que este apoyo no constituye una medida efectiva para enfrentar la delincuencia.

“Como presidente transitorio, lo que hubiera hecho desde el primer día que asumí la responsabilidad es escuchar el clamor del pueblo y, de inmediato, derogar las leyes procrimen, como la 32180. Necesitamos salvar vidas. ¿Dónde están la Policía y los fiscales? No hay. No existe voluntad política”, enfatizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.