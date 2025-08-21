HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Karla Tigreros, la primera ministra de Educación con formación militar, lidera estas reformas educativas impulsadas por Bukele.

Bukele nombro a Trigueros como ministra de Educación.
Bukele nombro a Trigueros como ministra de Educación. | Composición LR

El Gobierno de Nayib Bukele aprobó una nueva medida que establece una reglamentación para las escuelas públicas de El Salvador desde este miércoles 20 de agosto, con el objetivo de fortalecer la disciplina entre el alumnado. La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Tigreros, dispuso directrices obligatorias relacionadas con la presentación personal y el comportamiento al ingresar a los centros educativos.

La normativa señala que los estudiantes deben asistir correctamente presentados a clases. Las autoridades escolares, en especial los directores, tienen la responsabilidad de verificar a diario el cumplimiento de estas disposiciones. El incumplimiento será considerado una falta grave.

PUEDES VER: Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

¿Cuáles son las medidas disciplinarias en colegios de El Salvador?

El Ministerio de Educación de El Salvador implementó esta política con el propósito de consolidar el orden y mejorar la imagen institucional de los centros educativos. Según la norma, tanto docentes como directivos deben asumir un rol activo como modelos de disciplina y comportamiento ejemplar dentro de las instalaciones escolares.

Nuevas medidas disciplinarias en las escuelas públicas de El Salvador:

  • Asistencia con uniforme limpio y en buen estado.
  • Presentación personal adecuada, incluido el corte de cabello apropiado según el sexo.
  • Ingreso ordenado y con saludo respetuoso a docentes o autoridades escolares.
  • Supervisión diaria a cargo de los directores en el portón de entrada.
  • Sanción administrativa directa para los directores que omitan estas funciones.

PUEDES VER: Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

¿Quién es Karla Tigreros?

Karla Tigreros, nombrada ministra de Educación el pasado 15 de agosto, es capitana de la Fuerza Armada de El Salvador. Se trata de la primera funcionaria con formación militar en ocupar este cargo. Además, tiene experiencia médica y fue asesora del comando que coordinó la distribución de vacunas durante la pandemia de la COVID-19.

Su nombramiento forma parte de un conjunto de reformas impulsadas por el presidente Bukele, quien busca transformar por completo el sistema educativo salvadoreño. “Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas”, expresó el mandatario en su cuenta de X, en respaldo a la nueva titular del Ministerio de Educación.

