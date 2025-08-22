HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

El Salvador militariza su educación con nuevas reglas: cambios en el saludo, uniformes y cabello debe ser corto

El nuevo reglamento disciplinario en El Salvador busca reforzar la autoridad escolar y mejorar la presentación personal de los estudiantes.

Nuevo reglamento disciplinario en El Salvador busca mejorar la educación pública. Foto: EFE
Nuevo reglamento disciplinario en El Salvador busca mejorar la educación pública. Foto: EFE

Desde el 20 de agosto, los estudiantes de las escuelas públicas en El Salvador deben cumplir con un nuevo reglamento disciplinario, impulsado por Karla Trigueros, médica y capitana de la Fuerza Armada, recientemente nombrada ministra de Educación por el presidente Nayib Bukele. La funcionaria afirmó que su objetivo es fortalecer “la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil”.

El memorando oficial establece que los alumnos deberán asistir con uniforme limpio, tener un corte de cabello adecuado y saludar respetuosamente al ingresar a las instituciones educativas. Bukele respaldó estas disposiciones a través de la red social X, señalando que, “para construir el El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo. DIOS UNIÓN LIBERTAD”.

PUEDES VER: La ONU declara hambruna en Gaza: más de medio millón de personas al borde de la muerte mientras crecen amenazas de Israel

lr.pe

¿Cuáles son las nuevas normas disciplinarias impuestas por la ministra de Educación de El Salvador?

El documento establece que los estudiantes deben presentarse con un “uniforme limpio y ordenado”, con un “corte de cabello adecuado” y con una “presentación personal correcta”. Además, deberán ingresar a las aulas “en orden y saludar respetuosamente”.

La ministra advirtió que “la omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa”. Para garantizar su cumplimiento, el Ministerio de Educación habilitó un portal de denuncias “donde los ciudadanos pueden expresar sus inquietudes y colaborar en el fortalecimiento del sistema educativo de El Salvador”.

PUEDES VER: Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los gremios de maestros al nombramiento de la ministra Trigueros y sus normas?

El Frente Magisterial Salvadoreño criticó el nombramiento de Trigueros y, en un comunicado, aseguró que esto conducirá a una “lamentable militarización” de la educación. “Nos preocupa que aumenten los ya exorbitantes abusos de poder contra los estudiantes o que se intensifiquen los atropellos laborales contra los docentes”, expresó el gremio.

Por su parte, Bases Magisteriales respaldó las medidas, destacando que están de acuerdo con devolverles a los maestros la autoridad que, en su opinión, se había perdido. “Estamos de acuerdo en que se recupere la autoridad de los docentes, ya que, en algunos casos, los estudiantes llegan a las escuelas con camisetas y no podemos hacer nada porque nos denuncian en la plataforma Salve”, comentó el sindicato. En tanto, el Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (Sindopets) matizó su postura, diciendo: “Estamos a favor de la disciplina en los centros escolares, pero no estamos de acuerdo con que se asignen funciones como la de supervisar cómo se presentan los estudiantes a los directores y directoras”.

Notas relacionadas
Inquilinos remodelan dúplex en Argentina, pero terminan dejando el terreno vacío porque dueño se negó a reconocer sus mejoras

Inquilinos remodelan dúplex en Argentina, pero terminan dejando el terreno vacío porque dueño se negó a reconocer sus mejoras

LEER MÁS
Este país de América Latina lidera la producción mundial de café en 2025, superando a Colombia y Perú

Este país de América Latina lidera la producción mundial de café en 2025, superando a Colombia y Perú

LEER MÁS
Buzos italianos limpian estatua del Cristo del Abismo ubicada en las profundidades del mar Mediterráneo

Buzos italianos limpian estatua del Cristo del Abismo ubicada en las profundidades del mar Mediterráneo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

LEER MÁS
Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

LEER MÁS
Arqueólogos afirman haber descubierto una sociedad perdida que existió antes de los Incas cerca al lago Titicaca en Bolivia

Arqueólogos afirman haber descubierto una sociedad perdida que existió antes de los Incas cerca al lago Titicaca en Bolivia

LEER MÁS
La lista de alimentos que podrían causar cáncer, según la OMS: recomienda regular su consumo

La lista de alimentos que podrían causar cáncer, según la OMS: recomienda regular su consumo

LEER MÁS
¿Cuál es la ruta de los tres buques destructores con misiles que EEUU envió cerca de las costas de Venezuela?

¿Cuál es la ruta de los tres buques destructores con misiles que EEUU envió cerca de las costas de Venezuela?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota