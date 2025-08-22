Desde el 20 de agosto, los estudiantes de las escuelas públicas en El Salvador deben cumplir con un nuevo reglamento disciplinario, impulsado por Karla Trigueros, médica y capitana de la Fuerza Armada, recientemente nombrada ministra de Educación por el presidente Nayib Bukele. La funcionaria afirmó que su objetivo es fortalecer “la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil”.

El memorando oficial establece que los alumnos deberán asistir con uniforme limpio, tener un corte de cabello adecuado y saludar respetuosamente al ingresar a las instituciones educativas. Bukele respaldó estas disposiciones a través de la red social X, señalando que, “para construir el El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo. DIOS UNIÓN LIBERTAD”.

¿Cuáles son las nuevas normas disciplinarias impuestas por la ministra de Educación de El Salvador?

El documento establece que los estudiantes deben presentarse con un “uniforme limpio y ordenado”, con un “corte de cabello adecuado” y con una “presentación personal correcta”. Además, deberán ingresar a las aulas “en orden y saludar respetuosamente”.

La ministra advirtió que “la omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa”. Para garantizar su cumplimiento, el Ministerio de Educación habilitó un portal de denuncias “donde los ciudadanos pueden expresar sus inquietudes y colaborar en el fortalecimiento del sistema educativo de El Salvador”.

¿Cómo reaccionaron los gremios de maestros al nombramiento de la ministra Trigueros y sus normas?

El Frente Magisterial Salvadoreño criticó el nombramiento de Trigueros y, en un comunicado, aseguró que esto conducirá a una “lamentable militarización” de la educación. “Nos preocupa que aumenten los ya exorbitantes abusos de poder contra los estudiantes o que se intensifiquen los atropellos laborales contra los docentes”, expresó el gremio.

Por su parte, Bases Magisteriales respaldó las medidas, destacando que están de acuerdo con devolverles a los maestros la autoridad que, en su opinión, se había perdido. “Estamos de acuerdo en que se recupere la autoridad de los docentes, ya que, en algunos casos, los estudiantes llegan a las escuelas con camisetas y no podemos hacer nada porque nos denuncian en la plataforma Salve”, comentó el sindicato. En tanto, el Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (Sindopets) matizó su postura, diciendo: “Estamos a favor de la disciplina en los centros escolares, pero no estamos de acuerdo con que se asignen funciones como la de supervisar cómo se presentan los estudiantes a los directores y directoras”.