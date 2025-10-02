LO FALSO:

Última hora: Corea del Norte: "Israel tiene 24 horas para liberar a Greta".

LO VERDADERO:

Kim Jon un no declaró sobre la reciente intercepción de la flota de Greta Thunberg que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

La última declaración del dictador norcoreano fue sobre su reunión con su Institución de Armas Nucleares para aumentar su producción.

El 20 de septiembre, la tripulación de ayuda humanitaria liderada por la activista Greta Thunberg, fue interceptada por las fuerzas militares de Israel cuando se dirigían a la costa de la Franja de Gaza. La Flotilla Global Sumud (GSF en sus siglas en inglés) tiene la misión de llevar alimentos y servicios humanitarios a los palestinos que son supervivientes del genocidio activo que el gobierno actual del Beit HaNassi, a través de Benjamin Netanyahu, ejerce.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong un, habría advertido a Israel de que tiene 24 horas para liberar a Greta Thunberg, sin mencionar las posibles consecuencias. No obstante, no existe evidencia de la declaración.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales Thread y X. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 11.400 millones de visualizaciones, 198.000 'me gusta', 28.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 1.000 comentarios.

Corea del Norte no ha condenado genocidio en Gaza

Tras realizar una búsqueda con palabras clave con la cita de la supuesta declaración, no encontramos evidencia de que algún representante del gobierno norcoreano, o el mismo Kim Jong un, haya amenazado a Israel con que libere a Greta Thunberg o habría "grandes consecuencias". Tampoco encontramos que el gobierno de Pionyang haya condenado recientemente los actos bélicos contra la Franja de Gaza dirigidos por Netanyahu.

Sin embargo, sí existen declaraciones referidas al ataque estratégico de Israel y Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte comentó que el ataque al territorio iraní iniciado el 13 de junio corresponde a una violación directa a la soberanía de Teherán y la Carta de la ONU. Incluso, catalogó a la nación sionista como cancerosa en Medio Oriente.

Reunión de Kim Jong un con su departamento de Armas Nucleares del 26 de septiembre. Foto: KCNA

En ese sentido, la última aparición pública del dictador de Corea del Norte, Kim Jong un, fue el 26 de setiembre, donde no hablo sobre Israel o Greta Thunberg, sino que tuvo una reunión con el Instituto de Armas Nucleares norcoreano donde se debatió el aumento del campo de producción de tecnología militar nuclear ante los intentos de Corea del Sur y Japón por desnuclearizar su programa.

Conclusión:

Corea del Norte no exhortó a las autoridades de Israel la liberación de Greta Thunberg, tampoco condenó los recientes ataques en Gaza. No se encontraron evidencia en los medios de comunicación estatales y tampoco internacionales. Sin embargo, sí se encontró que Kim Jong abordó reuniones estatales para aumentar la producción de tecnología militar nuclear. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.