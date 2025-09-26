HOYSuscripcion LR Focus

Médicos Sin Fronteras anuncian suspensión de sus operaciones en Gaza a raíz de la violenta ofensiva de Israel

Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza, aseguró que sus clínicas "están rodeadas de fuerzas israelíes", por lo que han decidido suspender sus operaciones.

A pesar de cesar sus actividades, MSF mostró su compromiso para apoyar en algunos hospitales en Gaza.
A pesar de cesar sus actividades, MSF mostró su compromiso para apoyar en algunos hospitales en Gaza. | Composición LR

Médicos Sin Fronteras, reconocida ONG en la ciudad de Gaza, anunció este viernes que suspenderá sus operaciones en la zona debido a la violenta ofensiva de Israel. Además, denunció que sus instalaciones están rodeadas por tropas israelíes, las cuales lanzarían una ofensiva para tomar el control de la localidad.

Jacob Granger, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, señaló —en relación con la suspensión de las actividades— que "no les quedaba más remedio" y que la decisión era "lo último que querían", ya que las necesidades en Gaza —sobre todo de las personas más vulnerables— son enormes.

Pese al cese temporal de sus actividades, Médicos Sin Fronteras expresó su deseo de apoyar a los "servicios esenciales" mediante las instalaciones del Ministerio de Salud, incluidos los hospitales Al Helou y Al Shifa. La semana pasada, la organización realizó más de 3.640 consultas y atendió a más de 1.655 pacientes con desnutrición, pese a que Israel niega la existencia de una hambruna en la zona.

Miles de palestinos huyen de Gaza por la ofensiva israelí

Este jueves, el Ejército de Israel informó que, desde finales de agosto, 700.000 palestinos han huido de la ciudad de Gaza. Esta situación se enmarca en los recientes movimientos de las fuerzas dirigidas por Benjamín Netanyahu. Como antecedente más cercano, el último viernes se reportó un ataque aéreo contra más de 140 objetivos, entre los que se encontraban presuntos terroristas, pozos de túneles e infraestructuras militares.

En la misma línea, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que, desde finales de agosto, alrededor de 388.000 personas iniciaron un éxodo hacia el sur de la Franja de Gaza; en su mayoría, eran desplazadas provenientes de la ciudad de Gaza.

MSF denuncia colapso de hospitales en la Franja de Gaza

En un comunicado difundido en su página web, la organización Médicos Sin Fronteras denunció que los hospitales en la Franja de Gaza están colapsados debido a la escasez de personal, suministros y combustible. Además, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a atención médica, ya que muchos llegan en estado crítico y demasiado tarde para ser tratados adecuadamente.

La organización también advirtió que, de forma progresiva, el acceso a agua potable, alimentos y refugio se encuentra cada vez más restringido para la población en la ciudad de Gaza. "La gente está agotada y se le está privando deliberadamente de lo esencial para sobrevivir", indicaron en el comunicado.

Finalmente, la organización hizo un llamado al cese inmediato de la violencia y solicitó la implementación de medidas urgentes para garantizar la protección de la población civil. También instó a las autoridades israelíes a permitir el acceso sin restricciones y a asegurar la seguridad del personal humanitario que opera en la ciudad de Gaza, así como a establecer condiciones adecuadas para la prestación segura y continua de atención médica y asistencia humanitaria, actualmente inexistentes.

