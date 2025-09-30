Irán afirma que ejecutó a uno de los espías más importantes de Israel

El ataque de Israel a Irán en junio de 2025 provocó manifestaciones en varias partes del mundo. | Foto: AFP

El ataque de Israel a Irán en junio de 2025 provocó manifestaciones en varias partes del mundo. | Foto: AFP

La República Islámica de Irán anunció la ejecución de un hombre al que calificó como uno de los espías más importantes de Israel, condenado por acusaciones de trabajar para el archienemigo del régimen.

Es la primera vez que las autoridades iraníes mencionan el nombre del hombre ejecutado: Bahman Choubi Asl, aunque el Poder Judicial aún no ha informado la fecha de su detención.

PUEDES VER: Casa Blanca afirma que Benjamín Netanyahu prometió a Qatar que no volverá a atacar su territorio

Irán e Israel libraron en junio una guerra de 12 días provocada por los bombardeos israelíes en territorio iraní, dirigidos principalmente contra sitios militares y nucleares.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel. Tras el fin de las hostilidades, el gobierno iraní prometió juicios expeditos contra personas sospechosas de colaborar con Israel.

Teherán anunció varias detenciones por espionaje y la ejecución de varias personas declaradas culpables de trabajar con el Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí.

La justicia iraní indicó que Bahman Choubi Asl colaboró estrechamente con la inteligencia israelí, y que tuvo un acceso privilegiado a las bases de datos vitales y soberanas de la República Islámica.

En los ataques israelíes durante la guerra en junio mataron a altos mandos militares de Irán, científicos del programa nuclear y cientos de personas, incluidas civiles, según las autoridades.

A principios de agosto, el poder judicial anunció la apertura de una investigación y que 20 personas fueron detenidas acusadas de tener vínculos con Israel.

Irán informó el mes pasado que ejecutó a Roozbeh Vadi, un hombre acusado de entregar información sobre un científico nuclear asesinado durante la guerra.