Mundo

Papa León XIV designa a su sucesor en un cargo clave que ocupó en el Vaticano en su primer nombramiento oficial en Roma

El arzobispo Filippo Iannone, experto en derecho canónico, liderará el organismo que asesora al papa Leon XIV en la designación de obispos.

Filippo Iannone fue viceregente de Roma antes de asumir el nuevo cargo. Foto: AFP
Filippo Iannone fue viceregente de Roma antes de asumir el nuevo cargo. Foto: AFP

En su primera gran decisión al frente de la Iglesia, el papa León XIV sorprendió al designar al arzobispo italiano Filippo Iannone como nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos, un organismo crucial que colabora directamente en la elección de obispos en todo el mundo.

El cargo estaba vacante desde mayo, cuando Robert Francis Prevost lo dejó tras convertirse en el primer papa estadounidense. Con esta designación, León XIV empieza a imprimir su sello en el Vaticano, aunque conserva la línea de trabajo de sus predecesores.

lr.pe

¿Quién fue nombrado como nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos y qué cargo ocupaba anteriormente?

El elegido por el pontífice fue Filippo Iannone, arzobispo italiano de 67 años, jurista y canonista. Hasta entonces ejercía como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, organismo que interpreta y garantiza la correcta aplicación del derecho canónico en toda la Iglesia.

Su trayectoria combina experiencia pastoral y administrativa: fue obispo auxiliar de Nápoles, obispo de Sora-Aquino-Pontecorvo y viceregente de la diócesis de Roma. En 2018, el papa Francisco lo nombró al frente del entonces Pontificio Consejo de Textos Legislativos, lo que consolidó su prestigio en el ámbito jurídico de la Iglesia.

lr.pe

¿Por qué fue considerado sorpresivo el nombramiento de Filippo Iannone por parte del papa León XIV?

El anuncio tomó por sorpresa a los pasillos del Vaticano, ya que el nombre de Iannone no aparecía en las especulaciones previas ni se había filtrado en los medios especializados. Su designación se conoció únicamente al ser publicada en el boletín de la Santa Sede, lo que incrementó el impacto del anuncio.

Diversos prelados interpretaron esta decisión como una muestra de confianza personal de León XIV hacia Iannone, a quien describen como un canonista reflexivo, humilde y cercano en estilo al propio pontífice. Además, se considera un gesto de continuidad con las reformas impulsadas durante el pontificado de Francisco.

lr.pe

¿Qué roles tiene el prefecto del Dicasterio para los Obispos?

El prefecto no solo asesora al papa en el nombramiento de obispos a nivel global, sino que también preside la Pontificia Comisión para América Latina, organismo de gran relevancia en las relaciones del Vaticano con la región.

En este contexto, León XIV ratificó al brasileño Ilson de Jesus Montanari como secretario y al bosnio Ivan Kovač como subsecretario del dicasterio, ambos por un nuevo quinquenio. Esta continuidad garantiza estabilidad en un organismo clave para la organización episcopal.

