El presidente de China, Xi Jinping, tiene pensado pedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que rechace públicamente la independencia de Taiwán como parte de las condiciones para avanzar en un posible acuerdo comercial entre ambas potencias. Así lo reveló The Wall Street Journal el último sábado, citando a fuentes con conocimiento directo del tema.

De acuerdo con dicho medio, el líder chino buscaría aprovechar el reciente avance relacionado con TikTok, así como el interés de Trump por lograr un tratado económico beneficioso. Las fuentes consultadas señalan que Xi intentará persuadir al republicano durante los próximos encuentros que ambos mantendrían.

China busca reforzar su política exterior

Fuentes consultadas por The Wall Street Journal afirmaron que, para Xi Jinping, lograr que Estados Unidos rechace abiertamente cualquier intento de independencia por parte de Taiwán representaría un "premio máximo" en materia de política exterior. Según se ha informado, existe la posibilidad de que Donald Trump visite Pekín a inicios de 2026, un hecho que sería interpretado como un importante gesto diplomático a favor del mandatario chino.

Mientras tanto, en el marco de los intentos del líder republicano por concretar un pacto comercial con China y concretar un encuentro con Xi, se conoció que, a mediados de este mes, la administración estadounidense decidió no autorizar un paquete de asistencia militar destinado a Taiwán, cuyo valor superaba los US$400 millones.

Desde 1949, Taiwán se autogobierna y mantiene una administración autónoma. Sin embargo, para el régimen de Pekín, la isla forma parte innegociable de su territorio nacional. A nivel internacional, la mayoría de países, entre ellos Rusia, reconocen oficialmente a Taiwán como una provincia de la República Popular China.

La vez que Trump aseguró que China se comprometió a no invadir Taiwán

A mediados de agosto, Donald Trump reveló que el presidente de China, Xi Jinping, le garantizó que no tomará ninguna acción militar contra Taiwán mientras él permanezca en la Casa Blanca. Durante una entrevista con Fox News, el exmandatario estadounidense aseguró que, según su conversación con Xi, no existe intención alguna por parte de Pekín de iniciar un avance sobre la isla, a la que considera parte de su territorio.

"Mientras yo esté aquí, no creo que vaya a ocurrir", dijo Trump. “El presidente Xi Jinping me lo dijo”, añadió el republicano, aunque prefirió no entrar en detalles sobre la conversación. Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión en la región, con una presión militar cada vez más marcada por parte de Beijing sobre la isla. En respuesta, Taiwán ha intensificado su estrategia de defensa al presentar nuevos drones de combate como parte de su estrategia defensiva.

El acuerdo sobre TikTok entre Trump y Xi

La reciente conversación telefónica entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump concluyó con una serie de acuerdos clave. Trump confirmó que TikTok continuará operando en Estados Unidos y anunció que ambos líderes tienen previsto encontrarse en Corea del Sur durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Asimismo, durante el diálogo, Xi expresó que China está dispuesta a entablar negociaciones guiadas por las dinámicas del mercado, respetando la autonomía de las empresas, especialmente aquellas que logran acuerdos en sintonía con las políticas chinas. Así lo reportó la agencia oficial Xinhua.

Según la transcripción difundida por medios del gigante asiático, Trump calificó la relación entre China y Estados Unidos como “la más importante del mundo” y reafirmó que Washington "apoyará las consultas entre ambos equipos para resolver adecuadamente el asunto de TikTok".