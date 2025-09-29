HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Xi Jinping le propondrá a Trump oponerse a independencia de Taiwán a cambio de pacto comercial, según The Wall Street Journal

Xi Jinping considera que lograr que Estados Unidos rechace cualquier intento de independencia por parte de Taiwán sería un "premio máximo" en materia de política exterior. 

Xi Jinping le propondría a Donald Trump oponerse a independencia de Taiwán.
Xi Jinping le propondría a Donald Trump oponerse a independencia de Taiwán. | Composición LR

El presidente de China, Xi Jinping, tiene pensado pedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que rechace públicamente la independencia de Taiwán como parte de las condiciones para avanzar en un posible acuerdo comercial entre ambas potencias. Así lo reveló The Wall Street Journal el último sábado, citando a fuentes con conocimiento directo del tema.

De acuerdo con dicho medio, el líder chino buscaría aprovechar el reciente avance relacionado con TikTok, así como el interés de Trump por lograr un tratado económico beneficioso. Las fuentes consultadas señalan que Xi intentará persuadir al republicano durante los próximos encuentros que ambos mantendrían.

PUEDES VER: China desafía las características del campo magnético de la Tierra con un imán 700.000 veces más poderoso

lr.pe

China busca reforzar su política exterior

Fuentes consultadas por The Wall Street Journal afirmaron que, para Xi Jinping, lograr que Estados Unidos rechace abiertamente cualquier intento de independencia por parte de Taiwán representaría un "premio máximo" en materia de política exterior. Según se ha informado, existe la posibilidad de que Donald Trump visite Pekín a inicios de 2026, un hecho que sería interpretado como un importante gesto diplomático a favor del mandatario chino.

Mientras tanto, en el marco de los intentos del líder republicano por concretar un pacto comercial con China y concretar un encuentro con Xi, se conoció que, a mediados de este mes, la administración estadounidense decidió no autorizar un paquete de asistencia militar destinado a Taiwán, cuyo valor superaba los US$400 millones.

Desde 1949, Taiwán se autogobierna y mantiene una administración autónoma. Sin embargo, para el régimen de Pekín, la isla forma parte innegociable de su territorio nacional. A nivel internacional, la mayoría de países, entre ellos Rusia, reconocen oficialmente a Taiwán como una provincia de la República Popular China.

PUEDES VER: Xi Jinping indicó estar dispuesto a colaborar con los BRICS durante cumbre virtual: "Debemos defender el multilateralismo"

lr.pe

La vez que Trump aseguró que China se comprometió a no invadir Taiwán

A mediados de agosto, Donald Trump reveló que el presidente de China, Xi Jinping, le garantizó que no tomará ninguna acción militar contra Taiwán mientras él permanezca en la Casa Blanca. Durante una entrevista con Fox News, el exmandatario estadounidense aseguró que, según su conversación con Xi, no existe intención alguna por parte de Pekín de iniciar un avance sobre la isla, a la que considera parte de su territorio.

"Mientras yo esté aquí, no creo que vaya a ocurrir", dijo Trump. “El presidente Xi Jinping me lo dijo”, añadió el republicano, aunque prefirió no entrar en detalles sobre la conversación. Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión en la región, con una presión militar cada vez más marcada por parte de Beijing sobre la isla. En respuesta, Taiwán ha intensificado su estrategia de defensa al presentar nuevos drones de combate como parte de su estrategia defensiva.

PUEDES VER: China condena a pena de muerte a exministro de Agricultura por corrupción: recibió sobornos por más de US$30 millones

lr.pe

El acuerdo sobre TikTok entre Trump y Xi

La reciente conversación telefónica entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump concluyó con una serie de acuerdos clave. Trump confirmó que TikTok continuará operando en Estados Unidos y anunció que ambos líderes tienen previsto encontrarse en Corea del Sur durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Asimismo, durante el diálogo, Xi expresó que China está dispuesta a entablar negociaciones guiadas por las dinámicas del mercado, respetando la autonomía de las empresas, especialmente aquellas que logran acuerdos en sintonía con las políticas chinas. Así lo reportó la agencia oficial Xinhua.

Según la transcripción difundida por medios del gigante asiático, Trump calificó la relación entre China y Estados Unidos como “la más importante del mundo” y reafirmó que Washington "apoyará las consultas entre ambos equipos para resolver adecuadamente el asunto de TikTok".

Notas relacionadas
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

LEER MÁS
China desafía las características del campo magnético de la Tierra con un imán 700.000 veces más poderoso

China desafía las características del campo magnético de la Tierra con un imán 700.000 veces más poderoso

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

LEER MÁS
Los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025: ni Brasil ni Argentina

Los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025: ni Brasil ni Argentina

LEER MÁS
La isla de África que tiene vínculo con un país de Sudamérica y busca su ayuda para independizarse, según National Geographic

La isla de África que tiene vínculo con un país de Sudamérica y busca su ayuda para independizarse, según National Geographic

LEER MÁS
Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

LEER MÁS
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
Las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: ¿Perú está en el top?

Las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: ¿Perú está en el top?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Mundo

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

Los 6 destinos turísticos más subestimados de América Latina, según ranking de Time Out 2025: Perú no aparece

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota