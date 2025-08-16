HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump asegura que China se comprometió a no invadir Taiwán durante su mandato: “Xi Jinping me lo dijo”

Donald Trump se comunicó con Xi Jinping, quien le garantizó que no habrá ofensivas contra Taiwán mientras él esté en la Casa Blanca.

Trump afirma que Xi Jiping se comprometió a no invadir Taiwán durante su mandato.
Trump afirma que Xi Jiping se comprometió a no invadir Taiwán durante su mandato. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su homólogo chino, Xi Jinping, le aseguró que no tomará ninguna ofensiva contra Taiwán en lo que resta de su mandato en la Casa Blanca.

En una entrevista con el medio Fox News, Trump descartó la posibilidad de que Pekín tenga intenciones de "avanzar" sobre la isla, que considera parte de su territorio, especialmente después de los esfuerzos recientes de Washington para ofrecer asistencia militar a Taiwán.

lr.pe

Trump afirma que China se comprometió a no invadir Taiwán

Donald Trump descartó que durante su mandato no cree que China lleva a cabo una invasión a Taiwán. "Mientras yo esté aquí, no creo que vaya a ocurrir", dijo Trump. “El presidente Xi Jinping me lo dijo”, añadió el republicano, aunque prefirió no entrar en detalles sobre la conversación.

Estas declaraciones surgen en un momento en el que la presión militar de Beijing sobre Taiwán viene aumentando, mientras que la isla ha respondido con un avance en su capacidad de defensa, presentando recientemente nuevos drones de combate para fortalecer su estrategia defensiva.

lr.pe

No es la primera vez que Trump y Xi Jinping conversan por teléfono

Desde que el republicano volvió a la presidencia en enero de este año, él y Xi Jinping han mantenido varias conversaciones telefónicas, aunque su última reunión cara a cara fue en 2019. Las relaciones entre Estados Unidos y China atraviesan actualmente diversas tensiones, incluyendo una guerra comercial que aún no se resuelve.

Ambos países han acordado recientemente extender el plazo tres meses más para alcanzar un acuerdo que evite la imposición de aranceles excesivos sobre el comercio entre ellos.

Ya en junio pasado, los dos líderes se reunieron y ambos quedaron satisfechos con los resultados. Trump, por su parte, compartió en su red social Truth Social: "La llamada tuvo un resultado muy positivo para ambos países", en referencia a las negociaciones arancelarias.

lr.pe

Las tensiones entre China y Taiwán

Entre el 8 y el 9 de agosto, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán informó sobre la presencia de 111 aviones de guerra chinos en las cercanías de la isla, de los cuales 85 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y entraron en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán, una área que la isla ha establecido como su espacio aéreo protegido.

Este incremento en las incursiones marca el mayor número registrado en dos días desde octubre del año pasado, cuando ocurrieron maniobras similares durante los ejercicios militares conocidos como ‘Joint Sword-2024B’. Por su parte, el coronel Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa de China, defendió estas operaciones asegurando que eran “justificadas, legítimas y razonables”.

