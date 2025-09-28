HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

China desafía las características del campo magnético de la Tierra con un imán 700.000 veces más poderoso

Científicos en China lograron un récord mundial con un imán superconductor que supera 700.000 veces la intensidad del campo magnético terrestre.

China desafía el campo magnético de la Tierra con la creación de un 'imán gigante'.
China desafía el campo magnético de la Tierra con la creación de un 'imán gigante'. | Composición LR

En un avance que redefine los límites de la física aplicada, China ha desarrollado un imán completamente superconductor capaz de generar un campo magnético de 351.000 gauss, una intensidad 700.000 veces superior al campo magnético natural de la Tierra. Este logro, alcanzado por el Instituto de Física del Plasma de la Academia de Ciencias de China (ASIPP), marca un nuevo récord mundial en el desarrollo de dispositivos superconductores.

El experimento se llevó a cabo en Hefei, provincia de Anhui, y el imán funcionó de forma estable durante 30 minutos, confirmando su viabilidad en entornos extremos. Este hito no solo posiciona a China como potencia en ingeniería electromagnética, sino que también abre la puerta a avances en energía, transporte y exploración espacial.

El imán superconductor chino que bate récords y desafía la física

El imán fue desarrollado utilizando una innovadora combinación de bobinas superconductoras de alta y baja temperatura, dispuestas de forma coaxial. Esta tecnología permitió manejar altas corrientes sin pérdidas, logrando una eficiencia y estabilidad sin precedentes.

El diseño también superó desafíos técnicos como el apantallamiento eléctrico, los efectos multicampo y la concentración de tensiones. Gracias a estas mejoras, el imán alcanzó los 35,1 teslas y fue desmagnetizado con éxito, demostrando su resistencia en condiciones extremas.

Esta imagen del imán gigante fue compartida por una agencia china el 28 de septiembre.

Esta imagen del imán gigante fue compartida por una agencia china el 28 de septiembre.

700.000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra

El campo magnético terrestre, que ronda los 0,5 gauss, fue ampliamente superado por el nuevo imán chino. La relación de 351.000 gauss vs. 0,5 gauss equivale a más de 700.000 veces de diferencia en intensidad, estableciendo una nueva referencia en la manipulación de campos magnéticos.

Este contraste no solo enfatiza la magnitud del logro, sino que también demuestra el potencial de los superconductores para reemplazar o complementar tecnologías basadas en magnetismo natural, desde sistemas de navegación hasta aplicaciones industriales de alta precisión.

China y su apuesta por la fusión nuclear y la tecnología espacial

Este imán representa un avance estratégico para la fusión nuclear por confinamiento magnético, donde se necesita contener plasma a temperaturas extremas. ASIPP lidera la participación china en el proyecto ITER, desarrollando bobinas de corrección, alimentadores magnéticos y otros componentes clave.

Además de su rol en energía, esta tecnología tiene aplicaciones en propulsión electromagnética para naves espaciales, trenes de levitación magnética, resonancia magnética de alta precisión y transmisión eléctrica sin pérdidas. El nuevo récord chino no es solo un logro de laboratorio: es un paso firme hacia el futuro tecnológico.

