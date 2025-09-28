HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China condena a pena de muerte a exministro de Agricultura por corrupción: recibió sobornos por más de US$30 millones

Un tribunal en el noreste de China condenó a muerte al exministro de Agricultura, Tang Renjian, quien reconoció haber recibido millones de dólares en sobornos durante 7 años.

Tang Renjia, exministro de Agricultura de China, fue condenado a pena de muerte.
Tang Renjia, exministro de Agricultura de China, fue condenado a pena de muerte. | South China Morning Post

Un tribunal del noreste de China dictó, este domingo, condena de muerte contra Tang Renjian, exministro de Agricultura, tras ser hallado culpable de actos de corrupción. Sin embargo, la ejecución de la pena tendrá un aplazamiento condicional de dos años, esto quiere decir que, si muestra buena conducta, el castigo podría modificarse y convertirse en cadena perpetua.

La investigación determinó que Renjian recibió sobornos por un monto que supera los 268 millones de yuanes, equivalente a unos US$38 millones, entre los años 2007 y 2014. En tanto, la sentencia fue emitida por el tribunal intermedio de la ciudad de Changchun, en la provincia de Jilin.

PUEDES VER: Científicos chinos crean un pegamento para huesos que repara fracturas en solo tres minutos de forma rápida y segura

Exministro de Agricultura es condenado a muerte por corrupción

De acuerdo con el fallo emitido por el tribunal, los sobornos que recibió Tang Renjian provocaron "pérdidas particularmente graves a los intereses del Estado y del pueblo". La Fiscalía precisó que los pagos ilícitos se realizaron tanto en efectivo como en bienes, y que el exfuncionario confesó voluntariamente sus delitos.

La condena se dio tras una investigación que duró casi dos décadas. En la resolución, se contempla la posibilidad de conmutar la pena de muerte si Tang mantiene un comportamiento ejemplar durante los dos años de suspensión. Este tipo de castigo, que incluye un aplazamiento, está previsto en la legislación china y se reserva para casos de extrema gravedad.

PUEDES VER: La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

La política anticorrupción del presidente Xi Jinping

La condena de Tang Renjian marca otro episodio dentro de la campaña anticorrupción liderada por el presidente chino Xi Jinping. Esta ofensiva, iniciada en 2012, ha llevado a juicio a cientos de funcionarios de alto perfil, entre ellos mandos militares, autoridades regionales y ejecutivos de empresas estatales.

Quienes respaldan esta estrategia aseguran que Xi busca depurar el sistema público y fomentar una gestión más transparente. Sin embargo, lo críticos sostienen que, más allá del combate a la corrupción, esta campaña también se ha utilizado como una herramienta para eliminar figuras políticas que podrían representar una amenaza dentro del propio Partido Comunista.

Asimismo, siguen abiertas tras investigaciones por casos de corrupciòn como las que involucran a los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe. Li fue retirado de su cargo apenas siete meses después de asumirlo y posteriormente expulsado del Partido Comunista, acusado de cometer faltas graves, en particular por presuntos actos de corrupción, según informaron medios estatales.

PUEDES VER: China descubre 28 huevos de dinosaurio de 86 millones de años que revelan una adaptación inédita al clima

La carrera política de Tang Renjian

Tang Renjian fue ministro de Agricultura de China entre los años 2020 y 2024. Antes de asumir ese cargo, fue gobernador de la provincia de Gansu y también se desempeñó como vicepresidente en la región autónoma de Guangxi. A lo largo de su carrera, ocupó puestos de bastante importancia dentro del aparato estatal chino.

Su condena podría convertirse en una advertencia para quienes se atrevan a romper las reglas impuestas por el Partido Comunista. En un sistema donde el poder político y los intereses económicos suelen estar estrechamente ligados, los casos de corrupción no solo buscan castigar conductas ilícitas, sino también reforzar la autoridad del Partido Comunista.

