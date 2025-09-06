El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó la propuesta de Vladímir Putin de reunirse en Moscú y, en cambio, planteó que el líder ruso viaje a Kiev. “Él puede venir a Kiev", afirmó en una entrevista con ABC News. La decisión se dio en un contexto de constantes ataques rusos contra territorio ucraniano, incluso contra instalaciones industriales de propiedad extranjera.

Durante una visita a una planta estadounidense recientemente alcanzada por misiles rusos, Zelenski reiteró su disposición a dialogar “en cualquier formato” y acusó a Putin de “jugar con Estados Unidos”. Añadió: “Si alguien no quiere reunirse con nosotros en medio de la guerra, puede proponer algo que quizá no sea aceptable para mí ni para los demás”. Según Zelenski, la oferta rusa no parecía sincera.

Zelenski rechaza viajar a Moscú y llama a Putin "terrorista"

Zelenski explicó con claridad: “No puedo ir a Moscú cuando mi país sufre ataques con cohetes todos los días. No puedo ir a la capital de este terrorista. Putin lo entiende”. Recalcó que la iniciativa rusa parecía diseñada para aplazar la reunión y no ofrecía garantías reales de seguridad ni un compromiso concreto.

También indicó que siete países, entre ellos Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres Estados del Golfo, se mostraron dispuestos a acoger el encuentro, descartando a Moscú como sede. La idea de una reunión directa entre ambos mandatarios había surgido por impulso del presidente estadounidense Donald Trump, quien planteó un encuentro trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Putin advierte que tropas occidentales en Ucrania serían un objetivo legítimo para Rusia

El presidente ruso advirtió que cualquier contingente militar occidental desplegado en Ucrania sería considerado un objetivo “legítimo” por las fuerzas rusas. Según Putin, la presencia de tropas extranjeras no garantizaría estabilidad y constituye una de las “causas fundamentales” del conflicto.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respaldó esa postura y criticó a los gobiernos europeos por “obstaculizar la resolución en Ucrania”. Aseguró que los contingentes europeos o estadounidenses no podrían garantizar la seguridad del país. La advertencia coincidió con la presentación de un plan internacional para crear una “fuerza de reaseguro” con participación de 26 países, anunciado en la cumbre de París por el presidente francés Emmanuel Macron. La propuesta, que contó con la presencia de Zelenski y líderes europeos, busca prevenir nuevas agresiones sin necesidad de desplegar tropas en la línea del frente.