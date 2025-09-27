HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Ucrania denuncia que Rusia desconectó la central nuclear de Zaporizhzhia de la red eléctrica ucraniana

La planta, controlada por Rusia, depende de generadores de emergencia para sus funciones básicas, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad nuclear en la región.

Tanto Rusia como Ucrania se culpan mutuamente de los ataques que habrían dañado las líneas de suministro eléctrico. Foto: France 24
Tanto Rusia como Ucrania se culpan mutuamente de los ataques que habrían dañado las líneas de suministro eléctrico. Foto: France 24

La tensión en torno a la central nuclear de Zaporizhzhia vuelve a aumentar tras las acusaciones de Ucrania contra Rusia por desconectar la planta de la red eléctrica ucraniana durante cuatro días consecutivos. Kiev asegura que Moscú busca enlazar la instalación al sistema energético bajo su control, lo que interpretan como un intento de apropiación.

Tanto Rusia como Ucrania se culpan mutuamente de los ataques que habrían dañado las líneas de suministro eléctrico. Esta situación ha desatado preocupación por la seguridad, ya que la central, la más grande de Europa, se encuentra en una zona estratégica y vulnerable.

“Como resultado de las acciones rusas, la central nuclear de Zaporizhzhia lleva cuatro días sin suministro eléctrico”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiga, en X.

PUEDES VER: Petro responde a Estados Unidos por retirarle su visa luego de incitar que desobedezcan a Trump en protesta por Gaza

lr.pe

La central ha estado recibiendo suministro eléctrico

Según AFP, un operador de la central nuclear de Zaporizhzhia, bajo control del grupo ruso Rosatom, confirmó que desde el martes la planta permanece sin suministro eléctrico externo y depende de generadores de emergencia para mantener sus funciones básicas.

"Desde el 23 de septiembre de 2025, el suministro eléctrico para las necesidades de la central nuclear de Zaporiyia está siendo proporcionado por generadores diésel de emergencia", indicó el operador en Telegram. Según esta fuente, hay suficientes reservas de combustible para "un funcionamiento prolongado" en autonomía y el enfriamiento de los reactores se realiza "completamente".

Aunque los seis reactores de la mayor central nuclear de Europa se encuentran detenidos, requieren energía constante para los sistemas de enfriamiento, esenciales para evitar riesgos graves de seguridad. La planta se mantiene controlada por Rusia desde los primeros meses de la invasión a Ucrania bajo una condición vulnerable.

Ucrania denuncia falta "consideración de seguridad nuclear"

Andrii Sibiga, ministro ucraniano, acusó a los operadores rusos de "ignorar toda consideración de seguridad nuclear para complacer a sus jefes en Moscú". Según él, "Rusia construyó 200 kilómetros de líneas eléctricas en preparación de un intento de robar la central, conectarla a la red (bajo control ruso) y reactivarla".

Por su parte, la ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grinchuk, afirmó el viernes en Facebook que el ejército ruso bombardeó y "dañó" la única línea eléctrica que conecta la central con la red eléctrica ucraniana, y que eso provocó su desconexión. Sin embargo, el martes, el operador ruso de la central también acusó en su cuenta de Telegram a las tropas ucranianas de provocar el corte.

Notas relacionadas
Zelenski advierte en la ONU que Ucrania necesita más armas y aliados ante el avance de Rusia en Europa

Zelenski advierte en la ONU que Ucrania necesita más armas y aliados ante el avance de Rusia en Europa

LEER MÁS
La ONU denunció a Rusia por crimen de lesa humanidad tras causar el traslado forzoso de población ucraniana

La ONU denunció a Rusia por crimen de lesa humanidad tras causar el traslado forzoso de población ucraniana

LEER MÁS
Rusia realiza ataque masivo de 580 drones contra Ucrania dejando al menos tres muertos y decenas de heridos

Rusia realiza ataque masivo de 580 drones contra Ucrania dejando al menos tres muertos y decenas de heridos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

LEER MÁS
Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicolás Maduro propone colaboración con Donald Trump para capturar líderes del Tren de Aragua

Gustavo Gorriti a Muñante por posible citación obligatoria al Congreso: “Lo consideraré un galardón en mi carrera”

Magaly Medina expone conducta de Gustavo Salcedo antes de agredir a Christian Rodríguez: "Mandó la ubicación exacta a mi reportero"

Mundo

Nicolás Maduro propone colaboración con Donald Trump para capturar líderes del Tren de Aragua

Estados Unidos revoca la visa a Petro tras polémicas declaraciones en protesta por Gaza en Nueva York: "Sus acciones son imprudentes"

El único barrio del Perú que figura entre los 40 más cools del mundo según prestigiosa revista internacional: comparte el ranking con París y Tokio

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gustavo Gorriti a Muñante por posible citación obligatoria al Congreso: “Lo consideraré un galardón en mi carrera”

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: ¿qué se sabe de tercera fecha de manifestaciones en Centro de Lima?

Hermana de joven asesinado en protestas de 2023 envía mensaje a Keiko Fujimori: "Usted nunca será bienvenida en Puno"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota