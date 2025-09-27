Tanto Rusia como Ucrania se culpan mutuamente de los ataques que habrían dañado las líneas de suministro eléctrico. Foto: France 24

Tanto Rusia como Ucrania se culpan mutuamente de los ataques que habrían dañado las líneas de suministro eléctrico. Foto: France 24

La tensión en torno a la central nuclear de Zaporizhzhia vuelve a aumentar tras las acusaciones de Ucrania contra Rusia por desconectar la planta de la red eléctrica ucraniana durante cuatro días consecutivos. Kiev asegura que Moscú busca enlazar la instalación al sistema energético bajo su control, lo que interpretan como un intento de apropiación.

Tanto Rusia como Ucrania se culpan mutuamente de los ataques que habrían dañado las líneas de suministro eléctrico. Esta situación ha desatado preocupación por la seguridad, ya que la central, la más grande de Europa, se encuentra en una zona estratégica y vulnerable.

“Como resultado de las acciones rusas, la central nuclear de Zaporizhzhia lleva cuatro días sin suministro eléctrico”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiga, en X.

PUEDES VER: Petro responde a Estados Unidos por retirarle su visa luego de incitar que desobedezcan a Trump en protesta por Gaza

La central ha estado recibiendo suministro eléctrico

Según AFP, un operador de la central nuclear de Zaporizhzhia, bajo control del grupo ruso Rosatom, confirmó que desde el martes la planta permanece sin suministro eléctrico externo y depende de generadores de emergencia para mantener sus funciones básicas.

"Desde el 23 de septiembre de 2025, el suministro eléctrico para las necesidades de la central nuclear de Zaporiyia está siendo proporcionado por generadores diésel de emergencia", indicó el operador en Telegram. Según esta fuente, hay suficientes reservas de combustible para "un funcionamiento prolongado" en autonomía y el enfriamiento de los reactores se realiza "completamente".

Aunque los seis reactores de la mayor central nuclear de Europa se encuentran detenidos, requieren energía constante para los sistemas de enfriamiento, esenciales para evitar riesgos graves de seguridad. La planta se mantiene controlada por Rusia desde los primeros meses de la invasión a Ucrania bajo una condición vulnerable.

Ucrania denuncia falta "consideración de seguridad nuclear"

Andrii Sibiga, ministro ucraniano, acusó a los operadores rusos de "ignorar toda consideración de seguridad nuclear para complacer a sus jefes en Moscú". Según él, "Rusia construyó 200 kilómetros de líneas eléctricas en preparación de un intento de robar la central, conectarla a la red (bajo control ruso) y reactivarla".

Por su parte, la ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grinchuk, afirmó el viernes en Facebook que el ejército ruso bombardeó y "dañó" la única línea eléctrica que conecta la central con la red eléctrica ucraniana, y que eso provocó su desconexión. Sin embargo, el martes, el operador ruso de la central también acusó en su cuenta de Telegram a las tropas ucranianas de provocar el corte.