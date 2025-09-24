El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó en la ONU que la pérdida de fuerza del derecho internacional deja a países atacados dependientes de sus aliados y armamento. Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró ante la Asamblea General de la ONU que el derecho internacional y las instituciones multilaterales han perdido fuerza, dejando a los países atacados, como Ucrania, dependientes únicamente de sus aliados y del armamento. Zelenski advirtió sobre los peligros de la carrera armamentista y la evolución de la guerra moderna, y afirmó que ni el derecho internacional ni la cooperación garantizan la seguridad. "Las armas deciden quién sobrevive”, señaló.

El líder ucraniano también cuestionó la eficacia de la ONU y del Consejo de Seguridad, y señaló que conflictos como los de Gaza, Siria y la invasión rusa a su país muestran que la comunidad internacional no ofrece el apoyo necesario. Según Zelenski, “el derecho internacional no funciona plenamente si no se cuenta con aliados poderosos dispuestos a defenderlo”, por lo que destacó que la defensa militar sigue siendo la única garantía frente a las amenazas actuales.

Europa se enfrenta a la amenaza de "perder a Moldavia"

Durante su intervención en la ONU, Zelenski criticó la falta de respuestas contundentes de las instituciones internacionales ante la reciente intrusión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia y de aviones de combate en Estonia, ambos países miembros de la OTAN. Señaló a la Coalición de los Voluntarios, formada por más de treinta países, como modelo de seguridad multilateral frente a la inacción global. Además, advirtió que detener ahora a Vladímir Putin es “más barato que proteger cada puerto y barco del terrorismo con drones”.

Zelenski también alertó que el mundo atraviesa “la carrera armamentista más destructiva de la historia de la humanidad”, agravada por el avance de la inteligencia artificial en el uso militar. Asimismo, exigió reglas globales para frenar la expansión de armas nucleares y la incorporación de IA en sistemas bélicos, al tiempo que llamó a la Unión Europea a reforzar con financiamiento y apoyo energético a Moldavia, país que considera bajo amenaza directa del Kremlin y que podría tener el mismo rumbo de Ucrania.

Zelenski advierte sobre la amenaza global de drones e inteligencia artificial

Zelenski también alertó que el mundo enfrenta una nueva era de guerra marcada por flotas de drones baratos, capaces de transformar el campo de batalla al crear “zonas muertas” de decenas de kilómetros donde nada puede moverse. Señaló que estas tecnologías, al combinarse con inteligencia artificial, representan un riesgo sin precedentes y podrían incluso derivar en drones capaces de portar ojivas nucleares. Subrayó que tanto Ucrania como Rusia han recurrido masivamente a este tipo de armamento. Ante ello, exigió establecer reglas globales para limitar el uso de la IA en armas y restablecer una cooperación internacional eficaz para la paz y la seguridad.

Además, aseguró que el ejemplo de esta creciente carrera armamentista se evidenció en el intento de asesinato al presidente Donald Trump, el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk y el reciente crimen de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un tren de Estados Unidos. Según el mandatario, estos episodios muestran cómo la violencia vinculada al auge de las armas ya traspasa fronteras y se convierte en un desafío global que debe afrontarse de inmediato.