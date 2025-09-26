Antonella Marín es acusada de drogar y robar a los hombres con quienes pactaba una cita. | T13

Antonella Marín es acusada de drogar y robar a los hombres con quienes pactaba una cita. | T13

Una actriz chilena se encuentra en prisión preventiva en Argentina, tras ser señalada como presunta autora de una serie de robos cometidos contra al menos cinco hombres en Mar del Plata, entre julio y agosto de este año.

Se trata de Antonella Lorena Marín Quintero, de 35 años, quien ha sido apodada como ‘La Viuda Negra’, debido a que su modo de operar que habría consistido en concretar falsas citas con sus víctimas, a quienes luego habría drogado para robarles todas sus pertenencias.

Mujer chilena es acusada de drogar y robar de varios hombres en Argentina

De acuerdo con el medio La Capital, el primer robo se habría producido en julio de este 2025, cuando Antonella Marín, a través de la aplicación Facebook Parejas, se contactó con un hombre de 46 años. Luego de un primer encuentro, ambos acordaron verse nuevamente, esta vez en el departamento de la víctima. Durante la cita, compartieron una taza de té, tras lo cual el hombre comenzó a sufrir una picazón en la garganta y una fuerte somnolencia.

Minutos después, se desvaneció y cayó sobre una estufa encendida, permaneciendo inconsciente durante más de doce horas y sufriendo graves quemaduras. Mientras tanto, Marín habría abandonado el lugar llevándose varias pertenencias de valor: una laptop, dos teléfonos iPhone, un reloj Rolex y diversas joyas. Estos objetos habrían sido puestos a la venta posteriormente a través de la plataforma Marketplace.

Fue la expareja del afectado quien logró auxiliarlo tras encontrarlo en estado crítico. De acuerdo con el fiscal a cargo del caso, Marín habría replicado este mismo patrón delictivo en al menos cinco oportunidades. Por ello, fue arrestada y actualmente cumple prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El momento en que Antonella Marín fue detenida

La detención de Antonella Marín se produjo en la tarde del 11 de agosto, cuando fue sorprendida intentando vender una chaqueta robada. Dicho artículo fue reconocido por un familiar de una de sus víctimas, quien había visto la prenda publicada en redes sociales. Inmediatamente, esta persona alertó a las autoridades, lo que permitió su captura.

Marín, quien es actriz, gestora cultural y activista feminista, permanece desde hace varios días recluida en la penitenciaría de Batán, en Buenos Aires. Desde ese lugar, ha utilizado su cuenta de Instagram para denunciar las condiciones en las que se encuentra privada de libertad.

Los mensajes de 'La Viuda Negra' chilena en Instagram

En uno de los mensajes que compartió en su cuenta de Instagram, Antonella Marín relató su experiencia dentro del penal. Contó que ha llorado en el patio de la prisión y aseguró que su abogada no responde sus llamadas. “Es doloroso ser sensible en un lugar insensible. Mi abogada no me defiende en nada, ya ni me contesta; pierdo la esperanza en el sistema público. Se me rompe el alma, el cuerpo, el corazón”, indicó.

Además, denunció la falta de atención médica y mencionó que dentro del penal de Batán, al médico lo llaman el “veterinario”. “Estuve todo el fin de semana enferma. Todos mis males empeoraron y nadie me ayudó, ni siquiera quienes tienen el deber de hacerlo. Mandé tres oficios para que el médico del penal me viera. Acá le dicen ‘el veterinario’, porque nos tratan como a perros", sostuvo.