Un enfrentamiento entre bandas criminales en una cárcel del Machala, al sur de Ecuador, dejó al menos 14 muertos, entre ellas un agente penitenciario. El hecho se produjo en horas de la madrugada de este lunes 22 de septiembre.

Según declaraciones brindadas al medio Ecuavisa por un efectivo policial que ocultó su identidad, además de los fallecidos, se reportaron 14 personas heridas durante los disturbios. Asimismo, se confirmó la fuga de varios reclusos, aunque las autoridades lograron recapturar a 13 de ellos en operativos posteriores.

Al menos 14 muertos deja enfrentamiento entre bandas en cárcel de Machala

El enfrentamiento se registró al promediar las 2:00 de la madrugada, cuando un grupo de reclusos de la banda Los Lobos Box logró salir de sus celdas. Tras reducir a varios guardias, avanzaron hasta otro pabellón donde permanecen recluidos los integrantes de la organización rival, Los Lobos.

Asimismo, el jefe de la Policía Nacional en El Oro, William Calle, informó que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Además, detalló que el violento episodio se prolongó por cerca de 40 minutos, lapso en el que también se escucharon detonaciones de explosivos.

Las autoridades confirmaron, por otro lado, que durante los disturbios varios presos lograron escapar del penal. Sin embargo, precisaron que hasta el momento se ha logrado ubicar a 13 de ellos.

Violencia en las cárceles ecuatorianas

La cárcel de Machala se encuentra en pleno centro de la ciudad y alberga a más de 1.400 internos. Esta alta concentración de personas privadas de libertad ha llevado a que, en repetidas ocasiones, se solicite al Gobierno el traslado del penal a una zona más adecuada.

En Ecuador, los centros penitenciarios se han convertido en uno de los focos más críticos de la actual ola de violencia. Desde 2021, cerca de 600 reclusos han sido asesinados dentro de las prisiones, la mayoría víctimas de cruentas matanzas entre grupos delictivos enfrentados.

Frente a esta alarmante situación, el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 un conflicto armado interno y puso en marcha varios estados de excepción. Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la intervención militar de las cárceles, una decisión que ha generado cuestionamientos y reacciones divididas.