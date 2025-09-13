Conflicto entre bandas criminales de Perú y Ecuador deja 5 muertos en la frontera

Willy, es un peruano sindicado por las autoridades ecuatorianas como presunto cabecilla

El equilibrio de poder en el mundo del hampa en la frontera norte del país está en constante cambio, marcado por turbulentos conflictos entre las bandas Los Choneros (Ecuador) y Los Pulpos de Trujillo o Los Trujillanos (Perú) que compiten por el control de territorios estratégicos. El jueves un enfrentamiento entre estos grupos rivales dejó el saldo de cinco muertos.

Esta incursión armada ocurrió en el sector minero de Chinapintza, en la zona de Congüime Alto, parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha, en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, frontera con Perú.

El hecho fue atribuido a una disputa por el control territorial entre organizaciones criminales que operan en esta zona considerada minera en Ecuador, en donde habría presencia peruana para labores de minería ilegal y crimen organizado.

Según informes preliminares de las autoridades ecuatorianas, las bandas de ese país denominadas Los Lobos y Los Choneros, habrían sostenido constantes enfrentamientos con la banda criminal peruana Los Pulpos de Trujillo.

Las imágenes captadas del lugar donde ocurrió esta última matanza muestran el estremecedor momento del tiroteo, donde se escuchan intensas ráfagas de disparos, al parecer con armas de largo alcance, evidenciando el alto nivel de peligrosidad que enfrentan las zonas fronterizas vinculadas a la minería ilegal y al narcotráfico.

Masacre y confesión

Los fallecidos fueron identificados como Holger Floresmilo Mayanchi Sando (29), Esteven Jonathan Sando Chiriapa (26), Henry Ervin Kayap Antuash (23) y Pedro Diego Sasek Pikiur (38). Hay un quinto que permanece como NN.

Tras la masacre, efectivos de la Policía Nacional de Ecuador detuvieron al presunto cabecilla de la banda Los Pulpos de Trujillo. Se trata de Willy, un awajún de 39 años.

Segùn las autoridades ecuatorianas él habría confesado que, con un grupo de 29 hombres, venía sembrando el terror en Chinapintza, La Pangui y Conguimi Alto, en el Cantón de Paquicha.

Incluso aseguraron que, urante los interrogatorios preliminares, Willy asumió su responsabilidad y relató que con sus cómplices incursionaron en un campamento y atacaron a Los Choneros con el propósito de recuperar el control del territorio minero que previamente había sido tomado por dicha banda ecuatoriana en Conguimi Alto.

“La orden que Willy había dado en este conflicto por recursos mineros era liquidar a sus opositores tal como ocurrió la madrugada del 11 de setiembre”, dijo un oficial de la policía ecuatoriana.

Explicó que, luego de la masacre, Willy escapó hacia el límite fronterizo con Perú donde se produjo un enfrentamiento con las fuerzas del orden de Ecuador en la subzona Zamora Chinchipe. Finalmente fue capturado en el Cantón de Yantzaza.

Romer Orrego Ikam, dirigente del pueblo awajún, presidente del Consejo Aguaruna y Huambisa, rechazó las versiones que dieron las autoridades de Ecuador en torno a Willy.

“Él jamás ha trabajado en actividades mineras, no niego que haya miembros de nuestro pueblo vinculados a esas actividades, pero a ese señor lo han llevado con engaños, además fue detenido en territorio peruano”, indicó.

“Estamos exigiendo una exhaustiva investigación para identificar y castigar a los verdaderos responsables”, manifestó a La República.

Otros 12 peruanos detenidos

Así, la Policía Nacional del Ecuador informó que luego de la masacre se ejecutó un operativo que dejó como resultado la detención de 18 personas -12 de ellos peruanos- por el presunto delito de asesinato.

Lista de los detenidos:

1. Marroquín Ordoñez Frankling – Peruano, 27 años

2. Giro Giro Amaury Manuel – Peruano, 44 años

3. Clavijo Arce Enrique Bernie – Peruano, 26 años

4. Acuña Romero Raymundo Jesús – Venezolano, 29 años

5. Espinoza Romero Miguel Ángel – Peruano, 26 años

6. Bruno Morales Jorge Armando – Peruano, 37 años

7. Bariones Salvador Juan Orlando – Peruano, 27 años

8. Cornejo Chimbo Ángelo Ismael – Ecuatoriano, 22 años

9. Yangora Mashinkias Luis Alexander – Ecuatoriano, 22 años

10. Díaz Arteaga Marco Daniel – Venezolano, 24 años

11. Carguancho Soto Elian Josué – Peruano, 25 años

12. Valencia Medina Camilo Andrés – Colombiano, 26 años

En la iglesia de Conguime (6 personas):

13. Chumpi Mashigjash Hitler – Peruano, 31 años

14. Jaamash Ampush Oscar – Peruano, 23 años

15. Katan Tsejap Edward – Peruano, 24 años

16. Gamboa Bautista Gerard Sebastián – Peruano, 27 años

17. Vargas Aguilar Ernesto – Peruano, 27 años

18. Chumpi Mashigjash Henry – Peruano, 36 años

Una testigo de la masacre reconoció a cinco de los aprehendidos como parte del grupo armado que perpetró el ataque.

Los detenidos fueron trasladados al Hospital de Yantzaza para valoración médica y posteriormente puestos a órdenes de la autoridad competente.

La Policía Nacional informó que los delitos investigados corresponden a terrorismo con resultado de muerte, homicidio y asesinato, y aseguró que continuará con los operativos en el cantón Paquisha y sectores mineros aledaños para desarticular completamente estas estructuras criminales que generan violencia y temor en la provincia.