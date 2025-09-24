Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió Venezuela este 24 de septiembre y se sintió en Colombia, según USGS
El movimiento telúrico fue percibido en varias regiones de Colombia, incluida Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez informó que se activaron los sistemas de monitoreo para evaluar posibles afectaciones en la ciudad.
Este 24 de septiembre, a las 5:21 p.m., un fuerte temblor de magnitud 6.1 se sintió en gran parte de Venezuela y Colombia, con epicentro en Mene Grande, estado de Zulia, Venezuela, a 73 kilómetros de Bachaquero y 74 kilómetros de San Timoteo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una profundidad de menos de 30 kilómetros.
Según el medio la Semana, el sismo fue ampliamente percibido en varias ciudades de Venezuela, como Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y San Fernando de Apure, así como en zonas fronterizas de Colombia. La cercanía con el Lago de Maracaibo y la baja profundidad del temblor explican la amplia sensación del movimiento telúrico.
A pesar de la magnitud, no se han reportado víctimas ni daños materiales graves hasta el momento. Sin embargo, en redes sociales se han compartido videos que muestran cómo el sismo se sintió en viviendas a lo largo de Venezuela y algunas zonas cercanas de Colombia.
Información en desarrollo