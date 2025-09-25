El joven colombiano fue hallado por la PNP mientras caminaba por la ciudad de Chiclayo. | Foto: composición LR/Latina Noticias

Diego Londoño es un ciudadano colombiano quien, en 2023, fue reportado como desaparecido. Según sus familiares, el hombre de 41 años sufre de pérdida de memoria desde hace cinco años. Su caso se volvió viral en TikTok cuando su hermana, Lucía Londoño, lo reconoció en un video publicado en redes sociales por una empresaria en Ecuador. Tras varios días de búsqueda, el extranjero fue hallado en la ciudad de Chiclayo, Trujillo, y se encuentra bajo la custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según las autoridades, la noticia de su hallazgo ya fue notificado a los familiares de Diego Londoño. El portal de Latina Noticias, logró conversar con el joven colombiano, quien mencionó que desconocía que sus allegados lo estaban buscando. Asimismo, indicó que recorrió ciudades de Colombia, Ecuador y Perú, durante los últimos meses, con el propósito de estudiar y conectar con la naturaleza.

"No sabía que mi familia me buscaba (...) Esto se llama 'natural history' eso hace que yo haga estas travesías desde Colombia, Ecuador, Perú, para poder conectar con ellos (los animales)", expresó.

De acuerdo con Diego Londoño, perdió sus documentos en el viaje, lo que le impidió ponerse en contacto con sus familiares. Ahora, aprovechó en mandar un mensaje a sus allegados indicando que se encuentra bien.

"No tendría por qué volver a Colombia, ya tengo una vida acá afuera. Vengo de un país donde no es fácil ser artista (...) Estoy bien, estoy viajando, estoy haciendo lo que me gusta. Estoy explorando mi vida, eso hago. Es un mensaje que tendría que enviarles. No es fácil. Yo viajo y no tengo problemas con nadie", señaló.