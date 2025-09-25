Estados Unidos anunció un respaldo financiero para Argentina, consistente en una línea de swap de divisas por US$20.000 millones, la compra de bonos en dólares emitidos por el país sudamericano y un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, destacó que esta ayuda busca fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y estabilizar la economía, en un momento de alta presión cambiaria y especulación financiera.

El anuncio se realizó después de que Donald Trump y Javier Milei se reunieran en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU. El presidente Trump expresó su respaldo total a la gestión de Milei y resaltó la importancia estratégica de la relación bilateral. En respuesta, el mandatario argentino agradeció el apoyo y subrayó la confianza en las políticas económicas implementadas. La decisión se adoptó tras la pérdida de estabilidad financiera que sufrió Argentina en el período previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Según el medio TN, el apoyo financiero anunciado por Estados Unidos estaría condicionado a que el país sudamericano cancele previamente el acuerdo similar que mantiene con China por US$18.000 millones. RT describe el swap como un mecanismo que permite intercambiar divisas entre gobiernos o instituciones para reforzar las reservas internacionales. Este instrumento resulta clave para Argentina, un país que enfrenta una fuerte presión cambiaria y que no cuenta con los fondos necesarios para afrontar el pago de su deuda.

China fue fundamental para la estabilidad de Argentina

De acuerdo con el analista Santiago Spaltro, en declaraciones recogidas por RT, Estados Unidos considera que la influencia financiera china compromete la soberanía de los gobiernos aliados y rechaza el uso del yuan en el comercio internacional. Incluso antes del rescate, ya habrían existido diálogos entre los equipos de Milei y Trump para terminar con el swap chino y limitar su alcance en el país. Cabe indicar que la renovación del swap con China fue crucial para que Argentina evitara un colapso financiero durante 2024.

En la misma línea, y según RT, el economista Lionel Fernández señaló que el verdadero objetivo de Estados Unidos es reducir la dependencia argentina de China y frenar su avance en Sudamérica. Explicó que, al poner fin a ese mecanismo financiero, se busca restringir la presencia de Pekín en una región estratégica para la economía global, no solo por su producción de litio y reservas de agua dulce, sino también por la abundancia de piedras raras esenciales en la industria tecnológica.

"China es la explicación a los movimientos de Trump"

En abril, el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, ya había admitido el interés de Washington en poner fin a los vínculos financieros entre Argentina y China. “Queremos que eventualmente termine la famosa línea de crédito que tiene la Argentina con China”, declaró en ese momento, lo que generó una inmediata reacción de Pekín. A partir de este antecedente, el analista internacional Bernabé Malacalza calificó el préstamo estadounidense como un “rescate anti-China”.

Según explicó a través de su cuenta de X (antes Twitter), el objetivo es reducir el peso del swap chino en las reservas argentinas, contrarrestar la desdolarización y, a cambio, asegurar a Estados Unidos el acceso a sectores estratégicos —como los minerales y la energía nuclear—, mientras se limita la presencia de Pekín. “Nada es gratis”, advirtió Malacalza, y subrayó que “China es la explicación a los movimientos de Trump” en América Latina.

Estados Unidos busca sacar a China de la región

La presencia china en Argentina no se limita únicamente al plano financiero. El periodista Iván Schargrodsky recordó, mediante un artículo en la web Cenital, que la estación de observación del espacio profundo, instalada en el sur del país como resultado de un acuerdo entre Pekín y Buenos Aires, constituye un punto de tensión que preocupa desde hace años a Washington. “Se trata de una vieja obsesión norteamericana que, hasta el momento, nunca fue apañada por ningún gobierno”, indicó.

En esa línea, la analista política Gabriela Pepe advirtió en su cuenta de X que la estrategia estadounidense está lejos de ser “desinteresada”, ya que su objetivo central es “sacar a China de la región”. En la misma plataforma, el periodista Fabián Waldman recordó que el embajador estadounidense, Peter Lamelas, llegó a declarar que hablaría con los gobernadores argentinos para frenar acuerdos con Pekín. De acuerdo con Waldman, Lamelas y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mantienen un mensaje unificado: “Fuera China de Argentina”.