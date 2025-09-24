Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

En una nueva edición del programa 'Sin Guion', la periodista Rosa María Palacios comentó las recientes declaraciones de Dina Boluarte durante su reunión con empresarios iberoamericanos. En esa ocasión, Boluarte afirmó que Donald Trump se encontraba contrariado por la inauguración del puerto de Chancay. Para Palacios, estas expresiones resultan desafortunadas en el plano diplomático y evidencian una clara falta de capacidad para conducir la política exterior del país por parte de la jefa de Estado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"El canciller tiene que estar en todos lados. (…) Uno no va a burlarse del presidente Donald Trump, por más críticas que se puedan tener a sus políticas; en el mundo diplomático hay formas. Quien habló del puerto de Chancay fue un exasesor, no Trump. Y si a Dina Boluarte le dijo algo en privado, debía guardárselo (…)", indicó.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Argentina capturó a dos peruanos vinculados con vuelo de 359 kg de cocaína

Palacios también se refirió a la participación de Boluarte en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Nueva York. En ese evento, la mandataria aseguró haber sido víctima de "ideologías de odio". Al respecto, Rosa María Palacios señaló que tales afirmaciones carecen de fundamento y que los asistentes a la conferencia conocen las razones que originan las acusaciones en su contra.

"Además, se victimizó diciendo que 'la ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas'. El problema es que la señora está acusada de una matanza de 50 personas. Quienes están ahí (en la ONU) saben que eso no es una información falsa", puntualizó.

Rosa María Palacios opinó sobre la posible nueva censura a Juan José Santiváñez

Cambiando de tema, Rosa María Palacios también comentó la posible nueva censura a Juan José Santiváñez. Como se sabe, el actual ministro de Justicia ya fue censurado cuando estuvo al frente de la cartera del Interior. Palacios destacó que se trataría de un hecho inédito en la historia, pues sería el primer ministro en ser censurado dos veces.

"Se puede censurar sin interpelar. Son instituciones constitucionales distintas. (…) Aparentemente, el señor Santiváñez está ganando tiempo, sugiriendo que primero lo tienen que interpelar y luego destituir. Sería lo notable, hay que decirlo: sería el primer ministro censurado dos veces. Algo sin precedentes en la historia de la República", remarcó.