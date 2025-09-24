La joven no dudó en pedir al guardia que deje a la adulta mayor comer dentro del local. | Foto: composición LR/TikTok/@@celine.jacy

Una joven transmitía en vivo en TikTok mientras almorzaba en un puesto de mercado en Lima, cuando vio que un personal de seguridad intentaba retirar a una madre ambulante. Para evitar que esto suceda, la influencer decidió invitarla a comer y a sentarse en una de las mesas para que la acompañe. Sin embargo, la respuesta del agente causó polémica al impedir que la adulta mayor ingresara al local para comer.

El hecho fue compartido en la cuenta de TikTok de la joven y desató controversia entre los usuarios. Mientras que algunos señalaban que el personal de seguridad solo realizaba su trabajo, ya que en muchos locales de mercados está prohibido el comercio ambulatorio; otros cuestionaron el actuar del vigilante, indicando que no debió impedir que la adulta mayor comiera en el lugar.

Joven evita que retiren a madre ambulante en un mercado al invitarla a comer

"Usted sabe que no se puede vender acá 'madrecita'. Vamos, peor va a ser", se le escucha decir al vigilante. Ante ello, la mujer decide pararse en un puesto de comida para preguntar el costo del menú. Al percatándose de la situación, la joven se ofreció a pagarle la comida y la invitó a sentarse para evitar que fuera retirada por el personal de seguridad.

"¿Quieres comer? Te invito. Le voy a invitar a comer. Me das un menú para la señora, por favor (...) Ella va a comer a acá.", se le escucha decir a la tiktoker. Sin embargo, el vigilante no permitió que la adulta mayor permaneciera en el local y le pidió que solicitara el menú para llevar.

"Si la vas a invitar para que lleve porque acá no puede. Para que lleve por favor amiga, está prohibido (el comercio ambulatorio) la señora sabe. Para llevar agárralo. Pídele para llevar. Tiene que estar afuera, usted sabe. Acá no puedo entrar. Mañana voy a dar la orden de que usted ya no va a ingresar", contestó el personal de seguridad.

"No va a consumir, se va a quedar y va a comenzar a vender (...) Bueno yo doy la información de que usted no va a ingresar mañana (al mercado)", añadió.

El clip se volvió viral en TikTok desatando debate. Mientras que unos internautas indicaban que el vigilante solo realizaba su labor asignada, otros señalaron que no debió negarse a que la adulta mayor almuerce dentro del mercado.

"Se pasó el vigilante", "¿Cuántas mamitas y papitos son tratados así solo por salir a vender?", "No es justo, eso es racismo", "Eso es discriminación", "Puede que esté prohibido el comercio ambulatorio, pero no está prohibido que coma", "Yo también son wachimán y lamentable muchos mercados mandan a sacar a los ambulantes, órdenes son órdenes", "Se que hacen su trabajo, pero eso no es la forma", son algunos de los comentarios que se lee.