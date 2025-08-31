HOYSuscripcion LR Focus

USA

JD Vance revela que está listo para reemplazar a Trump si es necesario: "Las tragedias pasan"

Las declaraciones se dan en medio de las especulaciones sobre la salud de Donald Trump, quien apareció con moretones en sus manos la semana pasada.

JD Vance reveló que está listo para reemplazar a Donald Trump si la situación lo amerita.
JD Vance reveló que está listo para reemplazar a Donald Trump si la situación lo amerita. | Foto: Composición LR

Durante una entrevista para USA Today, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, reveló que está dispuesto a reemplazar al actual presidente si la situación lo amerita. El político aseguró que los 200 días que lleva en su cargo son suficientes para asumir el rol de autoridad máxima del país, en caso de que le suceda algo a Donald Trump.

"Sí,, terribles tragedias pasan", comentó el vicepresidente sobre los dos intentos de asesinato que sufrió Trump el año pasado. Sin embargo, muchos han mostrado preocupación por la aparición de moretones en las manos del presidente, lo que ha generado especulaciones en torno a su estado de salud, siendo que es el mandatario con mayor edad en EEUU.

PUEDES VER: Xi Jinping y Putin refuerzan su alianza en China durante cumbre en medio de presiones de Donald Trump con sanciones

lr.pe

¿Qué dijo JD Vance sobre reemplazar a Donald Trump en la presidencia?

Durante una conversación con USA Today, JD Vance reveló que siente listo para reemplazar al presidente en caso de que no pueda seguir ejerciendo su rol político. El vicepresidente, además, comentó que Trump se encuentra en buena forma, elogiando que es la última persona en salir y la primera en llegar al trabajo. Pese a ello, es consciente que sus enemigos podrán atacarlo de nuevo, como sucedió en el 2024.

"Sí, pasan terribles tragedias. Pero me siento muy confiado de que el presidente de EEUU está en buena forma, servirá por el tiempo que queda de su mandato y hará grandes cosas por los americanos", comentó Vance. Pese a ello, resaltó que sus 200 días apoyando a la gestión de Trump son suficientes para continuar liderando al país, en caso sea necesario.

Hace pocos días, se vieron moretones en las manos de Donald Trump. Foto: Independent

Hace pocos días, se vieron moretones en las manos de Donald Trump. Foto: Independent

PUEDES VER: La Casa Blanca planea renombrar el Pentágono como ‘Departamento de Guerra’ de EEUU por órdenes de Trump, revela informe

lr.pe

Hay preocupación por la salud del presidente Trump

Las declaraciones del vicepresidente se dan en medio de varias especulaciones en torno a la salud del presidente. Esta semana, fue visto con un notorio moretón en su mano derecha, mientras recibía al presidente Lee Jae-myung en la Casa Blanca. Un médico internista mexicano, en conversación con Univisión, comentó que esto podría ser producto del tratamiento que recibe, ya que el efecto secundario de la aspirina es la aparición de estos hematomas.

En julio de este año, la Casa Blanca anunció que el presidente fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una enfermedad muy común en adultos mayores. Sin embargo, el doctor mexicano destacó que, entre la medicina que toma Trump, se encuentra la aspirina. Si esta es tomada por alguien de su edad, es para aflicciones cardíacas o para paciente con riesgo de infarto cerebral.

