Colombia otorga nacionalidad a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, preso por corrupción

Jorge Glas fue condenado a 13 años de cárcel por corrupción. | Foto: AFP

Jorge Glas fue condenado a 13 años de cárcel por corrupción. | Foto: AFP

El gobierno de Colombia acaba de otorgarle la nacionalidad a Jorge Glas, el exvicepresidente ecuatoriano condenado y preso en su país por corrupción, según un documento difundido por el presidente Gustavo Petro.

En 2024, el vicepresidente de Ecuador acudió a la embajada de México en Quito para solicitar asilo político. Sin embargo, un grupo de policías ingresó a la sede diplomática y lo capturó, lo que provocó la ruptura de relaciones entre ambos países.

Gustavo Petro espera que Ecuador entregue a Jorge Glas

En su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció que Jorge Glas se volvió ciudadano colombiano y publicó un documento firmado por la cónsul de Colombia en Quito. Posteriormente, el mandatario borró la publicación..

"Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano", escribió el presidente de izquierda, quien está distanciado de Daniel Noboa, su similar ecuatoriano.

El mandatario colombiano considera que Jorge Glas es un "preso político". Por su parte, la Cancillería de Ecuador reveló que no han recibido ningún documento oficial relacionado con el otorgamiento de la nacionalidad colombiana.

¿De qué se le acusa a Jorge Glas?

Jorge Glas fue vicepresidente durante el segundo mandato de Rafael Correa. Entre 2017 y 2018, desempeñó el mismo cargo cuando Lenín Moreno asumió la presidencia ecuatoriana.

En julio de 2025 fue condenado a 13 años de cárcel por varios delitos, principalmente por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, un caso que salpicó a varias naciones latinoamericanas.

Además de pasar más de una década en prisión, Jorge Glas fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. El exvicepresidente se ha declarado inocente y asegura ser un "perseguido político" en su país.

La defensa de Jorge Glas y organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denuncian el deterioro de su salud en prisión y presuntas tentativas de suicidio.