Mundo

Ecuador: rechazan propuesta de castración química a violadores planteada por presidente Daniel Noboa

La Corte Constitucional de Ecuador también rechazó las propuestas del presidente Daniel Noboa sobre la reapertura de casinos y la posibilidad de enjuiciar a sus magistrados.

Aunque las propuestas de Daniel Noboa fueron rechazadas, el Ejecutivo puede insistir mediante otras vías.
Aunque las propuestas de Daniel Noboa fueron rechazadas, el Ejecutivo puede insistir mediante otras vías. | Foto: AFP

La Corte Constitucional de Ecuador anunció que rechazó varias iniciativas de reforma a la Carta Magna presentadas por el presidente Daniel Noboa. Entre ellas estaban la aplicación de la castración química para los violadores y la reapertura de casinos, que en su mayoría serían sometidas a consulta popular.

El organismo ya avaló, en agosto pasado, que sea sometida a referendo la pregunta sobre el restablecimiento de bases militares extranjeras en el país para combatir la violencia del crimen organizado. Dicha reforma fue aprobada en junio por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, pero debe ser ratificada en las urnas.

PUEDES VER: Ecuador podría aceptar hasta 300 inmigrantes de terceros países que sean deportados desde EEUU cada año

lr.pe

¿Qué decidió la Corte Constitucional?

A través de un comunicado, la Corte señaló que "no procede por reforma parcial" de la Constitución por parte del Congreso la castración química para violadores, presentada por el mandatario tras el caso de un legislador opositor detenido por presuntamente violar a una niña.

De las siete preguntas planteadas para referendo, el organismo también rechazó las referidas a la reapertura de casinos, el poder enjuiciar políticamente a los magistrados de la misma Corte Constitucional y la eliminación de un consejo encargado de nombrar autoridades de control como el fiscal general.

En cambio, dio luz verde a las referidas a reducir el número de diputados (actualmente 151 para casi 18 millones de habitantes) y a la implantación  del trabajo por horas en el sector turístico. Cabe resaltar que el Ejecutivo puede insistir en sus propuestas de cambios constitucionales mediante otras vías.

PUEDES VER: Fiscalía de Ecuador acusa a dos exfuncionarios de Rafael Correa por magnicidio de Fernando Villavicencio

lr.pe

Referendos en Ecuador

En referendo, el expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017) sacó adelante reformas para prohibir el funcionamiento de casinos y de bases militares extranjeras en territorio nacional como la que durante una década tuvo Estados Unidos para actividades antidrogas en el puerto de Manta, en el suroeste, hasta 2009.

Por su parte, Daniel Noboa, en el poder desde 2023, consiguió un año después en una consulta popular la aprobación de nueve de las once preguntas planteadas, como la extradición de connacionales y el incremento de penas para delitos como narcotráfico y "terrorismo".

Entonces, los ecuatorianos rechazaron el trabajo por horas en todas las actividades laborales y el arbitraje internacional para solucionar controversias comerciales.

