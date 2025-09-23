HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Política

Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

En su discurso ante la ONU, la presidenta Dina Boluarte se presentó como víctima de ataques políticos y mediáticos, incluso señaló que las "informaciones falsas" alimentan una supuesta ideología del odio.

Dina Boluarte se victimiza en la ONU. Foto: Presidencia Flickr
Dina Boluarte se victimiza en la ONU. Foto: Presidencia Flickr

La presidenta Dina Boluarte se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, siendo parte del 30avo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Al momento de dar su discurso, la mandataria no dudó en victimizarse y posicionarse como una víctima de las "informaciones falsas" de una supuesta ideología de odio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El Perú está convencido de que el mundo no necesita menos ONU, sino más y mejor ONU, una que esté acorde con los tiempos en los que las ideología de odio que, tanto daño causaron y causan a la humanidad, se han refugiado en la mentira, en informaciones falsas", señaló.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: PJ ordena a Cancillería anular destitución de embajador de Perú en Israel: Fortunato Quesada regresará a su cargo

lr.pe

Además, pese a cuestionamientos sobre su propia legitimidad y capacidad de gestión, la presidenta insistió en la necesidad de reformar el sistema multilateral, y afirmó que solo así la ONU podrá recuperar representatividad y efectividad frente a los grandes desafíos globales.

"Si no reformamos la ONU, nuestra casa común para devolverle representatividad y efectividad a su acción, corremos el grave riesgo de ver desaparecer uno de los instrumentos más preciados que tiene la comunidad internacional, para la estabilidad del mundo. Apoyamos la iniciativa ONU 80", refirió la mandataria.

PUEDES VER: Juicio EN VIVO a Susana Villarán: Poder Judicial inicia audiencia oral por los casos Odebrecht y OAS

lr.pe

Le apagan el micrófono a Boluarte durante su discurso en la ONU

La jefa de Estado, Dina Boluarte, pasó un tenso momento cuando en la sede de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) en Estados Unidos, le apagaron el micrófono hasta en dos oportunidades mientras daba su discurso sobre igualdad de género.

Boluarte se excedió del tiempo previsto para dar sus palabras y tuvo que ser interrumpida hasta en dos oportunidades. Incluso, la moderadora la interrumpe diciéndole "gracias", pero la mandataria hizo caso omiso y no paró hasta terminar todo du discurso pese a sobrepasarse el tiempo de otros oradores.

En tanto, Annalena Baerbock, Presidenta del 80avo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, hizo hincapié en que había un tiempo determinado para cada discurso y que este no debe ser excedido por nadie. "No olviden que tenemos una larga lista de oradores, así que deben ceñirse a los tiempos", puntualizó.

PUEDES VER: César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

lr.pe
Notas relacionadas
Estrenos nacionales en peligro a causa de incumplimiento del Mincul

Estrenos nacionales en peligro a causa de incumplimiento del Mincul

LEER MÁS
Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

LEER MÁS
Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

LEER MÁS
César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

LEER MÁS
Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

LEER MÁS
Juicio a Susana Villarán: Poder Judicial continuará la audiencia oral por los casos Odebrecht y OAS el 24 de septiembre

Juicio a Susana Villarán: Poder Judicial continuará la audiencia oral por los casos Odebrecht y OAS el 24 de septiembre

LEER MÁS
Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

LEER MÁS
Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido de César Acuña en Arequipa

Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido de César Acuña en Arequipa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota