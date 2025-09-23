Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

La presidenta Dina Boluarte se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, siendo parte del 30avo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Al momento de dar su discurso, la mandataria no dudó en victimizarse y posicionarse como una víctima de las "informaciones falsas" de una supuesta ideología de odio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"El Perú está convencido de que el mundo no necesita menos ONU, sino más y mejor ONU, una que esté acorde con los tiempos en los que las ideología de odio que, tanto daño causaron y causan a la humanidad, se han refugiado en la mentira, en informaciones falsas", señaló.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Además, pese a cuestionamientos sobre su propia legitimidad y capacidad de gestión, la presidenta insistió en la necesidad de reformar el sistema multilateral, y afirmó que solo así la ONU podrá recuperar representatividad y efectividad frente a los grandes desafíos globales.

"Si no reformamos la ONU, nuestra casa común para devolverle representatividad y efectividad a su acción, corremos el grave riesgo de ver desaparecer uno de los instrumentos más preciados que tiene la comunidad internacional, para la estabilidad del mundo. Apoyamos la iniciativa ONU 80", refirió la mandataria.

Le apagan el micrófono a Boluarte durante su discurso en la ONU

La jefa de Estado, Dina Boluarte, pasó un tenso momento cuando en la sede de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) en Estados Unidos, le apagaron el micrófono hasta en dos oportunidades mientras daba su discurso sobre igualdad de género.

Boluarte se excedió del tiempo previsto para dar sus palabras y tuvo que ser interrumpida hasta en dos oportunidades. Incluso, la moderadora la interrumpe diciéndole "gracias", pero la mandataria hizo caso omiso y no paró hasta terminar todo du discurso pese a sobrepasarse el tiempo de otros oradores.

En tanto, Annalena Baerbock, Presidenta del 80avo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, hizo hincapié en que había un tiempo determinado para cada discurso y que este no debe ser excedido por nadie. "No olviden que tenemos una larga lista de oradores, así que deben ceñirse a los tiempos", puntualizó.