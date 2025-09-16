Colombia pierde certificación antidrogas de Estados Unidos y Petro responde con freno a compra de armas

El gobierno de Gustavo Petro suspende la compra de armas a EE. UU. tras la pérdida de la certificación como aliado en la lucha antidrogas. Foto: composición LR/AFP

El gobierno de Gustavo Petro anunció la suspensión inmediata de la compra de armamento a Estados Unidos luego de que Washington retirara a Colombia su certificación como aliado en la lucha antidrogas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró en Blu Radio que “a partir de este momento no se le comprarán armas a EE. UU. ”, en respuesta a la decisión del gobierno de Donald Trump de considerar insuficientes los esfuerzos de Bogotá contra el narcotráfico.

En un tono desafiante, Petro calificó de “limosnas” y “regalos” la asistencia militar estadounidense, y sostuvo que la medida marca el fin de la dependencia de las Fuerzas Armadas. “Al ejército le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque, si no, no será un ejército de soberanía nacional”, afirmó el presidente durante un Consejo de Ministros. Aunque Colombia fue excluida de la lista de socios antidrogas, Washington otorgó una exención que evitó sanciones más severas.

Petro responde a EE. UU. tras descertificación y acusa a Washington de “chantaje”

El presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia no estará “bajo chantaje” tras la decisión de Estados Unidos de retirarle la certificación como aliado en la lucha antidrogas. En una reunión con su gabinete, sostuvo que la ayuda de 450 millones de dólares “se pierde en un segundo con la subida de la tasa de interés de la deuda externa” y remarcó que “se acaba la dependencia del Ejército y de sus FFMM del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos”.

La tensión escaló cuando la embajada estadounidense en Bogotá acusó a Petro de permitir un “aumento histórico en los cultivos de coca”. El mandatario rechazó los señalamientos y responsabilizó al expresidente Iván Duque: “Ustedes comienzan por una mentira fáctica. El crecimiento de cultivos de coca se presenta en el gobierno de Duque. Es la política de los EE. UU. la que ha fallado”. Washington, por su parte, mantuvo una exención que permite la cooperación bilateral, pero advirtió que espera “avances concretos y pronto”.

Colombia, Venezuela, Afganistán, Bolivia y Birmania fueron descertificados por EE. UU.

Estados Unidos anunció la descertificación de cinco países en su informe anual sobre la lucha antidrogas: Colombia, Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. Según el comunicado del gobierno de Donald Trump, estas naciones “han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” por la legislación estadounidense.

El informe también fue categórico sobre Venezuela, pues calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “uno de los principales líderes de redes de tráfico de cocaína en el mundo” y advirtió que perseguirá a organizaciones vinculadas como el Tren de Aragua. En Afganistán, pese a la prohibición de drogas anunciada por los talibanes, el reporte denunció que la producción de opio y metanfetaminas continúa a gran escala. Aunque todos estos países fueron sancionados por incumplir sus compromisos internacionales, el Departamento de Estado remarcó que siguen siendo considerados “vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos”, lo que permite mantener ciertos niveles de cooperación.