HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Colombia pierde certificación antidrogas de Estados Unidos y Petro responde con freno a compra de armas

El gobierno de Petro suspendió la compra de armamento a EE. UU. luego de que Trump retirara a Colombia la certificación antidrogas. El mandatario calificó la ayuda militar de “limosnas” y “chantaje”.

El gobierno de Gustavo Petro suspende la compra de armas a EE. UU. tras la pérdida de la certificación como aliado en la lucha antidrogas. Foto: composición LR/AFP
El gobierno de Gustavo Petro suspende la compra de armas a EE. UU. tras la pérdida de la certificación como aliado en la lucha antidrogas. Foto: composición LR/AFP

El gobierno de Gustavo Petro anunció la suspensión inmediata de la compra de armamento a Estados Unidos luego de que Washington retirara a Colombia su certificación como aliado en la lucha antidrogas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró en Blu Radio que “a partir de este momento no se le comprarán armas a EE. UU. ”, en respuesta a la decisión del gobierno de Donald Trump de considerar insuficientes los esfuerzos de Bogotá contra el narcotráfico.

En un tono desafiante, Petro calificó de “limosnas” y “regalos” la asistencia militar estadounidense, y sostuvo que la medida marca el fin de la dependencia de las Fuerzas Armadas. “Al ejército le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque, si no, no será un ejército de soberanía nacional”, afirmó el presidente durante un Consejo de Ministros. Aunque Colombia fue excluida de la lista de socios antidrogas, Washington otorgó una exención que evitó sanciones más severas.

PUEDES VER: Álvaro Uribe anuncia candidatura al Senado en 2026 pese a condena a 12 años de prisión domiciliaria en Colombia

lr.pe

Petro responde a EE. UU. tras descertificación y acusa a Washington de “chantaje”

El presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia no estará “bajo chantaje” tras la decisión de Estados Unidos de retirarle la certificación como aliado en la lucha antidrogas. En una reunión con su gabinete, sostuvo que la ayuda de 450 millones de dólares “se pierde en un segundo con la subida de la tasa de interés de la deuda externa” y remarcó que “se acaba la dependencia del Ejército y de sus FFMM del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos”.

La tensión escaló cuando la embajada estadounidense en Bogotá acusó a Petro de permitir un “aumento histórico en los cultivos de coca”. El mandatario rechazó los señalamientos y responsabilizó al expresidente Iván Duque: “Ustedes comienzan por una mentira fáctica. El crecimiento de cultivos de coca se presenta en el gobierno de Duque. Es la política de los EE. UU. la que ha fallado”. Washington, por su parte, mantuvo una exención que permite la cooperación bilateral, pero advirtió que espera “avances concretos y pronto”.

PUEDES VER: Papa León XIV destituye a diácono y maestro de catecismo encarcelado por abuso de menores

lr.pe

Colombia, Venezuela, Afganistán, Bolivia y Birmania fueron descertificados por EE. UU.

Estados Unidos anunció la descertificación de cinco países en su informe anual sobre la lucha antidrogas: Colombia, Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. Según el comunicado del gobierno de Donald Trump, estas naciones “han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” por la legislación estadounidense.

El informe también fue categórico sobre Venezuela, pues calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “uno de los principales líderes de redes de tráfico de cocaína en el mundo” y advirtió que perseguirá a organizaciones vinculadas como el Tren de Aragua. En Afganistán, pese a la prohibición de drogas anunciada por los talibanes, el reporte denunció que la producción de opio y metanfetaminas continúa a gran escala. Aunque todos estos países fueron sancionados por incumplir sus compromisos internacionales, el Departamento de Estado remarcó que siguen siendo considerados “vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos”, lo que permite mantener ciertos niveles de cooperación.

Notas relacionadas
Gustavo Petro confirma que EE. UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

Gustavo Petro confirma que EE. UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

LEER MÁS
EE. UU. analiza descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico mientras Petro pide "actuar con precaución"

EE. UU. analiza descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico mientras Petro pide "actuar con precaución"

LEER MÁS
Resultados último sorteo Lotería de Boyacá HOY, 13 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4589 y premio mayor vía Canal 13

Resultados último sorteo Lotería de Boyacá HOY, 13 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4589 y premio mayor vía Canal 13

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
Violenta pelea entre pasajeros obliga al crucero más grande del mundo a regresar a Miami poco después de zarpar

Violenta pelea entre pasajeros obliga al crucero más grande del mundo a regresar a Miami poco después de zarpar

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Papa León XIV destituye a diácono y maestro de catecismo encarcelado por abuso sexual de menores

Papa León XIV destituye a diácono y maestro de catecismo encarcelado por abuso sexual de menores

LEER MÁS
La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

LEER MÁS
Gustavo Petro confirma que EE. UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

Gustavo Petro confirma que EE. UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

Mundo

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa en el festival: RTVE confirmó la decisión histórica

El pueblo en América Latina que vive en la oscuridad frente a una de las plantas solares más grandes del mundo

China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota