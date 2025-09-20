HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

ATU suspende temporalmente servicio del Metropolitano en el Centro de Lima por manifestaciones

Estaciones del Metropolitano son cerradas temporalmente por marcha contra el Gobierno de Dina Boluarte

Metropolitano suspende su servicio temporalmente por manifestaciones.
Metropolitano suspende su servicio temporalmente por manifestaciones.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que a causa de las manifestaciones en el Centro de Lima, se ha dispuesto el cierre temporal de las estaciones de las avenidas Emancipación y Lampa.

La ruta regular A circulará por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca, en ambos sentidos. Mientras que, la ruta regular C solo llegará hasta la estación Central.

Otras estaciones del Metropolitano se encuentran cerradas

En medio de la protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, usuarios han reportado que otras estaciones como el Jirón de la Unión se encuentra cerrada. La suspensión del servicio impide a los ciudadanos ingresar al damero de Pizarro.

