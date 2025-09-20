ATU suspende temporalmente servicio del Metropolitano en el Centro de Lima por manifestaciones

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que a causa de las manifestaciones en el Centro de Lima, se ha dispuesto el cierre temporal de las estaciones de las avenidas Emancipación y Lampa.

La ruta regular A circulará por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca, en ambos sentidos. Mientras que, la ruta regular C solo llegará hasta la estación Central.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Otras estaciones del Metropolitano se encuentran cerradas

En medio de la protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, usuarios han reportado que otras estaciones como el Jirón de la Unión se encuentra cerrada. La suspensión del servicio impide a los ciudadanos ingresar al damero de Pizarro.

Canal de ayuda