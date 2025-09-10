Alemania: pilotos admiten dormir durante vuelos por falta de personal y exceso de trabajo

El 12% de los pilotos encuestados reveló que han dormido en todos sus vuelos. | Foto: AFP/Referencial

El 12% de los pilotos encuestados reveló que han dormido en todos sus vuelos. | Foto: AFP/Referencial

La falta de personal y el exceso de trabajo han llevado a que muchos pilotos se queden dormidos durante los vuelos, una situación que se ha vuelto una "realidad preocupante" para el sector, según advirtió Vereinigung Cockpit, el sindicato de pilotos de Alemania.

Katharina Dieseldorff, vicepresidenta de Vereinigung Cockpit, reveló que hicieron una encuesta a más de 900 pilotos en las últimas semanas, y descubrieron que el 93% de ellos se habría quedado dormido durante un vuelo en los últimos meses.

¿Qué cifras reveló el sindicato de pilotos?

Aunque Dieseldorff aseguró que la encuesta no era representativa, precisó que el 44% de los encuestados había dormido "regularmente" en los vuelos, el 12% en todos los vuelos, mientras que el 7% no recordaba con qué frecuencia lo que había hecho.

"Dormir se ha convertido desde hace tiempo en la norma en las cabinas de los aviones alemanes", afirmó la vicepresidenta de Vereinigung Cockpit.

"Lo que en un principio se concibió como una medida de recuperación a corto plazo se ha vuelto una respuesta permanente a la presión estructural. Una siesta corta no es crítica en sí misma. Pero una tripulación de cabina permanentemente agotada supone un riesgo significativo", añadió

Escasez de personal empeoran situación

Dieseldorff indicó que la escasez de personal, el excesivo trabajo y el aumento de la presión operativa están empeorando la situación de los pilotos, sobre todo durante los meses de verano.

El sindicato, que representa a 10.000 pilotos y personal de cabina en Alemania, incluidos los que todavía están en formación, definió la siesta como fases de descanso controladas durante la fase de vuelo.