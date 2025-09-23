El único país de Latinoamérica que competirá con China y EE.UU. en la producción de acero para 2030

Más del 30 % del acero producido en el país se exporta, siendo Estados Unidos el principal destino comercial. Foto: composiciónLR/Bloomberg

Más del 30 % del acero producido en el país se exporta, siendo Estados Unidos el principal destino comercial. Foto: composiciónLR/Bloomberg

Un país de Latinoamérica se ha convertido en protagonista global dentro de la producción de acero, con una capacidad anual cercana a 33,8 millones de toneladas. Actualmente ocupa el noveno lugar en el ranking mundial, respaldado por una infraestructura compuesta por 31 plantas industriales distribuidas en 10 regiones, lo que le permite cubrir la demanda interna y competir con potencias como China y Estados Unidos.

Pese a la volatilidad del mercado global y los impactos económicos derivados de la pandemia, esta nación consolidó su sector siderúrgico con una estrategia de inversión de aproximadamente R$ 8.000 millones. Estos recursos se destinan a ampliar la capacidad productiva, incorporar tecnologías de alta eficiencia y avanzar hacia un modelo más sostenible, posicionándola como la única economía latinoamericana con potencial real para disputar el liderazgo mundial de la industria hacia 2030.

¿Qué país de América Latina lidera la producción de acero en la región y destaca a nivel global?

Brasil domina la industria del acero en Latinoamérica, según el último estudio de World Steel Association. Su producción anual de 33,8 millones de toneladas lo coloca como uno de los diez mayores productores del mundo, superando a muchas economías emergentes. El país opera 31 plantas siderúrgicas distribuidas en 10 estados, lo cual le asegura una capacidad productiva robusta para atender sectores como la construcción, la manufactura y la infraestructura.

Este liderazgo también se refleja en su rol exportador. Las empresas brasileñas han logrado abrir mercados exigentes, entre ellos Estados Unidos, gracias al cumplimiento de estándares de calidad elevados. Esa estrategia ha permitido diversificar destinos comerciales y aminorar riesgos asociados al comercio internacional.

Este es el top 10 de los países con mayor producción de acero en 2025:

China: 1,005 millones de toneladas anuales India: 149.4 millones de tonelada anuales Japón: 84 millones de tonelada anuales Estados Unidos: 79. 5 millones de tonelada anuales Rusia: 71 millones de tonelada anuales Corea del Sur: 63.6 millones de tonelada anuales Alemania: 37.2 millones de tonelada anuales Turquía: 36.9 millones de tonelada anuales Brasil: 33.8 millones de tonelada anuales Irán: 31.4 millones de tonelada anuales

¿Qué proyecciones existen sobre el aumento de la demanda y el precio del acero en Brasil al 2030?

Las previsiones apuntan a un alza significativa en la demanda de acero en Brasil hasta 2030, impulsada por grandes obras de infraestructura, la recuperación económica postpandemia y el crecimiento sostenido de la construcción y la industria de maquinaria. Este crecimiento esperable elevará los precios del acero, generando oportunidades para quienes inviertan en eficiencia y capacidad productiva.

Para responder a ese escenario, el sector planea invertir aproximadamente R$ 8.000 millones, destinados a:

Ampliar la capacidad de producción mediante modernización de plantas.

Incorporar tecnologías energéticamente eficientes.

Promover procesos más sostenibles que respondan a regulaciones ambientales globales.

¿Qué otros metales produce Brasil además del acero?

Brasil no solo sobresale en la producción de acero; también destaca por su riqueza en minerales estratégicos. Algunos de los metales más relevantes que extrae son: