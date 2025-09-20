Ola de disturbios en La Haya con gases lacrimógenos y ataque a sede de D66. Foto: AFP

La capital política de Países Bajos vivió este sábado una jornada de violencia durante una manifestación contra la inmigración y la acogida de solicitantes de asilo. Lo que comenzó como un acto pacífico derivó en disturbios que dejaron coches policiales incendiados, uso de gases lacrimógenos y ataques contra la sede del partido progresista D66.

La protesta, que reunió a unas 1.500 personas en la explanada de Malieveld, fue disuelta antes de lo previsto. Las autoridades aún no informan la cifra de detenidos o heridos. Los incidentes ocurrieron en plena campaña para las elecciones generales del 29 de octubre, en las que la inmigración se ha convertido en un tema central del debate político.

¿Cuál fue el motivo principal de la protesta en La Haya?

La manifestación la convocó Els Rechts, una organización cristiana de derechas, con el lema “menos inmigración, un reparto justo de viviendas y políticas transparentes”. El acto tenía autorización hasta las 17.00 horas, pero las autoridades lo suspendieron antes por los hechos de violencia. Durante el evento se escucharon consignas como “¡Centros de asilo, fuera con ellos!” y “¡Nosotros somos Países Bajos!”.

Algunos manifestantes portaban camisetas con el mensaje “fuck antifa” y se vieron banderas neerlandesas junto al estandarte naranja-blanco-azul, símbolo usado en marchas de extrema derecha. También apareció una bandera con la inscripción “Rip Charlie”, en alusión al activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado la semana pasada, cuya imagen se mostró junto a la de Pim Fortuyn, político neerlandés asesinado en 2002.

¿Qué hechos de violencia marcaron la protesta antiinmigración en La Haya y cómo respondió la policía?

Tras el inicio de la marcha, varios manifestantes abandonaron Malieveld y bloquearon una autopista cercana, y la policía intervino con cañones de agua. Grupos encapuchados atacaron vehículos oficiales con piedras, palos y botellas. Al menos un coche patrulla terminó incendiado, aunque las fuerzas de seguridad apagaron el fuego.

Los enfrentamientos se intensificaron en distintas zonas de la ciudad. El alcalde de La Haya, Jan van Zanen, emitió una orden de emergencia que autorizó el uso de gases lacrimógenos. La policía antidisturbios dispersó a los manifestantes, que se dividieron en grupos pequeños. Parte de ellos atacó la sede del partido D66, rompió varias ventanas y prendió fuego a un contenedor. En el centro de la ciudad se escucharon sirenas y fuegos artificiales, y se registró el sobrevuelo de helicópteros.