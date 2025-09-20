HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Promulgan ley de retiro AFP
Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Protesta antinmigración en Países Bajos causa graves disturbios, patrullas incendiadas y ataques a sede en La Haya

En La Haya, 1.500 manifestantes marcharon contra la inmigración en una protesta organizada por una organización cristiana que terminó con coches patrulla incendiados en Países Bajos.

Ola de disturbios en La Haya con gases lacrimógenos y ataque a sede de D66. Foto: AFP
Ola de disturbios en La Haya con gases lacrimógenos y ataque a sede de D66. Foto: AFP

La capital política de Países Bajos vivió este sábado una jornada de violencia durante una manifestación contra la inmigración y la acogida de solicitantes de asilo. Lo que comenzó como un acto pacífico derivó en disturbios que dejaron coches policiales incendiados, uso de gases lacrimógenos y ataques contra la sede del partido progresista D66.

La protesta, que reunió a unas 1.500 personas en la explanada de Malieveld, fue disuelta antes de lo previsto. Las autoridades aún no informan la cifra de detenidos o heridos. Los incidentes ocurrieron en plena campaña para las elecciones generales del 29 de octubre, en las que la inmigración se ha convertido en un tema central del debate político.

PUEDES VER: Zelenski se reunirá con Trump en la ONU para hablar de las garantías de seguridad ante un acuerdo de paz con Rusia

lr.pe

¿Cuál fue el motivo principal de la protesta en La Haya?

La manifestación la convocó Els Rechts, una organización cristiana de derechas, con el lema “menos inmigración, un reparto justo de viviendas y políticas transparentes”. El acto tenía autorización hasta las 17.00 horas, pero las autoridades lo suspendieron antes por los hechos de violencia. Durante el evento se escucharon consignas como “¡Centros de asilo, fuera con ellos!” y “¡Nosotros somos Países Bajos!”.

Algunos manifestantes portaban camisetas con el mensaje “fuck antifa” y se vieron banderas neerlandesas junto al estandarte naranja-blanco-azul, símbolo usado en marchas de extrema derecha. También apareció una bandera con la inscripción “Rip Charlie”, en alusión al activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado la semana pasada, cuya imagen se mostró junto a la de Pim Fortuyn, político neerlandés asesinado en 2002.

PUEDES VER: Rusia realiza ataque masivo de 580 drones contra Ucrania dejando al menos tres muertos y decenas de heridos

lr.pe

¿Qué hechos de violencia marcaron la protesta antiinmigración en La Haya y cómo respondió la policía?

Tras el inicio de la marcha, varios manifestantes abandonaron Malieveld y bloquearon una autopista cercana, y la policía intervino con cañones de agua. Grupos encapuchados atacaron vehículos oficiales con piedras, palos y botellas. Al menos un coche patrulla terminó incendiado, aunque las fuerzas de seguridad apagaron el fuego.

Los enfrentamientos se intensificaron en distintas zonas de la ciudad. El alcalde de La Haya, Jan van Zanen, emitió una orden de emergencia que autorizó el uso de gases lacrimógenos. La policía antidisturbios dispersó a los manifestantes, que se dividieron en grupos pequeños. Parte de ellos atacó la sede del partido D66, rompió varias ventanas y prendió fuego a un contenedor. En el centro de la ciudad se escucharon sirenas y fuegos artificiales, y se registró el sobrevuelo de helicópteros.

Notas relacionadas
Argentina vende US$1.110 millones en reservas para frenar la caída del peso, mientras Milei negocia crédito con Trump

Argentina vende US$1.110 millones en reservas para frenar la caída del peso, mientras Milei negocia crédito con Trump

LEER MÁS
Lula da Silva y Pedro Sánchez impulsan el acuerdo UE y Mercosur en respuesta a la guerra arancelaria con Trump

Lula da Silva y Pedro Sánchez impulsan el acuerdo UE y Mercosur en respuesta a la guerra arancelaria con Trump

LEER MÁS
Hamás publica una foto de sus 48 rehenes retenidos en Gaza con un siniestro mensaje, según Times of Israel

Hamás publica una foto de sus 48 rehenes retenidos en Gaza con un siniestro mensaje, según Times of Israel

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Hamás publica una foto de sus 48 rehenes retenidos en Gaza con un siniestro mensaje, según Times of Israel

Hamás publica una foto de sus 48 rehenes retenidos en Gaza con un siniestro mensaje, según Times of Israel

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro AFP ya es realidad: Gobierno promulga ley que autoriza nueva liberación de fondos de pensiones

Operadores turísticos piden activar el aeropuerto de Pisco

'Negrita', la perrita que fue abonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia

Mundo

Precio del dólar en México hoy sábado 20 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

Trump amenaza con quitar licencias a cadenas de TV que critiquen su presidencia en EE.UU. tras caso Jimmy Kimmel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota