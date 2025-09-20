Una broma terminó en tragedia en Torreón, Coahuila, en México, donde Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años y conocido cariñosamente como ‘Papayita’, murió tras haber sido víctima de una broma de mal gusto. El jueves 18 de septiembre se informó su fallecimiento en la Clínica 71 del IMSS.

Días antes, Gurrola Arguijo había sido internado en estado crítico, luego de que bebiera de un envase que normalmente usaba para consumir electrolitos, sin saber que en su interior había una sustancia tóxica introducida por algunos de sus compañeros de trabajo.

Hombre sufría bullying por parte de sus compañeros de trabajo, según su familia

La broma que terminó por acabar con la vida de Carlos Gurrola Arguijo ocurrió el pasado 30 de agosto, dentro del centro comercial donde trabajaba. Carlos, quien era empleado de una empresa contratista en la zona de Senderos, sufría un constante acoso laboral por parte de sus compañeros. Según relató su familia, las burlas y agresiones eran frecuentes y crueles. Entre las acciones que soportaba estaban esconderle los alimentos, dañar intencionalmente la bicicleta que usaba para trasladarse o esconderle su celular.

Lamentablemente, ese bullying que sufría Gurrola acabó en un desenlace fatal. Ese día, después de regresar de su hora de almuerzo cerca de las 2.00 p. m., Carlos tomó un sorbo de su botella de electrolitos alrededor de las 3.30 p. m. De inmediato notó un sabor extraño y optó por desechar la bebida, sin imaginar que esta contenía una sustancia altamente tóxica: desengrasante líquido, el cual, según los reportes, habría sido colocado por sus propios compañeros.

Familia denuncia lento accionar de la empresa donde trabajaba Gurrola

La respuesta de la cadena HEB, la empresa donde trabajaba Carlos Gurrola, luego de que ingiriera la sustancia tóxica, ha despertado grandes dudas, puesto que su familia fue informada del incidente recién a las 6.00 p. m., casi tres horas después de que el trabajador consumiera el líquido contaminado.

Durante ese tiempo, la empresa no gestionó ningún tipo de atención médica para Carlos. Ante la falta de respuesta, fueron sus propios familiares quienes lo trasladaron de urgencia a la Cruz Roja. Pila Arguijo, madre de Carlos, denunció además que una compañera de su hijo arrojó la botella de electrolitos de la cual bebió la sustancia tóxica. Ese objeto podría haber sido clave en la investigación.

Estos hechos no solo entorpecen el proceso legal, sino que también alimentan la sospecha de que la empresa y algunas personas involucradas habrían intentado ocultar lo sucedido. En redes sociales, muchas personas han compartido mensajes de apoyo a la familia de Carlos y expresado su indignación, mientras se despiden con pesar de quien en vida fue conocido como ‘Papayita’.

¿Cómo va la investigación respecto a la muerte de Carlos Gurrola?

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que ya se ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida Carlos Gurrola Arquijo. Carlos Rangel, delegado de la institución, indicó que como parte de las diligencias, ya se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial donde trabajaba la víctima. Además, se han recogido testimonios de personas que laboraban con él y que presenciaron lo ocurrido el día del incidente.

Aunque aún no se ha determinado cómo llegó la sustancia tóxica a la botella de la que Carlos bebió, el fiscal Rangel mencionó que existen indicios de que dicho recipiente habría sido utilizado anteriormente para almacenar sustancias químicas, lo cual es parte del material probatorio bajo análisis. Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con la familia de Carlos, asegurando que están trabajando para llegar al fondo del caso y que no quedará impune.