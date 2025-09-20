HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Hombre de 47 años murió por bullying a manos de compañeros de trabajo en México: bebió agua adulterada con químico

En México, una pesada broma resultó en la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, quien, en una botella, ingirió desengrasante líquido, una sustancia altamente tóxica.

Carlos Gurrola Arguijo murió tras sufrir una broma por parte de sus compañeros de trabajo.
Carlos Gurrola Arguijo murió tras sufrir una broma por parte de sus compañeros de trabajo. | Noticias NRT

Una broma terminó en tragedia en Torreón, Coahuila, en México, donde Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años y conocido cariñosamente como ‘Papayita’, murió tras haber sido víctima de una broma de mal gusto. El jueves 18 de septiembre se informó su fallecimiento en la Clínica 71 del IMSS.

Días antes, Gurrola Arguijo había sido internado en estado crítico, luego de que bebiera de un envase que normalmente usaba para consumir electrolitos, sin saber que en su interior había una sustancia tóxica introducida por algunos de sus compañeros de trabajo.

PUEDES VER: DEA captura a más de 600 integrantes del Cártel de Sinaloa en operativo global: 10 toneladas de droga y 420 armas decomisadas

lr.pe

Hombre sufría bullying por parte de sus compañeros de trabajo, según su familia

La broma que terminó por acabar con la vida de Carlos Gurrola Arguijo ocurrió el pasado 30 de agosto, dentro del centro comercial donde trabajaba. Carlos, quien era empleado de una empresa contratista en la zona de Senderos, sufría un constante acoso laboral por parte de sus compañeros. Según relató su familia, las burlas y agresiones eran frecuentes y crueles. Entre las acciones que soportaba estaban esconderle los alimentos, dañar intencionalmente la bicicleta que usaba para trasladarse o esconderle su celular.

Lamentablemente, ese bullying que sufría Gurrola acabó en un desenlace fatal. Ese día, después de regresar de su hora de almuerzo cerca de las 2.00 p. m., Carlos tomó un sorbo de su botella de electrolitos alrededor de las 3.30 p. m. De inmediato notó un sabor extraño y optó por desechar la bebida, sin imaginar que esta contenía una sustancia altamente tóxica: desengrasante líquido, el cual, según los reportes, habría sido colocado por sus propios compañeros.

PUEDES VER: ICE arresta a 822 inmigrantes con antecedentes criminales en megaoperativo en EEUU: detenidos de México, El Salvador y Guatemala

lr.pe

Familia denuncia lento accionar de la empresa donde trabajaba Gurrola

La respuesta de la cadena HEB, la empresa donde trabajaba Carlos Gurrola, luego de que ingiriera la sustancia tóxica, ha despertado grandes dudas, puesto que su familia fue informada del incidente recién a las 6.00 p. m., casi tres horas después de que el trabajador consumiera el líquido contaminado.

Durante ese tiempo, la empresa no gestionó ningún tipo de atención médica para Carlos. Ante la falta de respuesta, fueron sus propios familiares quienes lo trasladaron de urgencia a la Cruz Roja. Pila Arguijo, madre de Carlos, denunció además que una compañera de su hijo arrojó la botella de electrolitos de la cual bebió la sustancia tóxica. Ese objeto podría haber sido clave en la investigación.

Estos hechos no solo entorpecen el proceso legal, sino que también alimentan la sospecha de que la empresa y algunas personas involucradas habrían intentado ocultar lo sucedido. En redes sociales, muchas personas han compartido mensajes de apoyo a la familia de Carlos y expresado su indignación, mientras se despiden con pesar de quien en vida fue conocido como ‘Papayita’.

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum minimiza intención del Congreso peruano de nombrarla persona non grata: "No importa"

lr.pe

¿Cómo va la investigación respecto a la muerte de Carlos Gurrola?

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que ya se ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida Carlos Gurrola Arquijo. Carlos Rangel, delegado de la institución, indicó que como parte de las diligencias, ya se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial donde trabajaba la víctima. Además, se han recogido testimonios de personas que laboraban con él y que presenciaron lo ocurrido el día del incidente.

Aunque aún no se ha determinado cómo llegó la sustancia tóxica a la botella de la que Carlos bebió, el fiscal Rangel mencionó que existen indicios de que dicho recipiente habría sido utilizado anteriormente para almacenar sustancias químicas, lo cual es parte del material probatorio bajo análisis. Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con la familia de Carlos, asegurando que están trabajando para llegar al fondo del caso y que no quedará impune.

Notas relacionadas
Precio del dólar en México hoy sábado 20 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

Precio del dólar en México hoy sábado 20 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

LEER MÁS
Estados Unidos llama a bancos mexicanos a "fortalecer" el combate a los cárteles

Estados Unidos llama a bancos mexicanos a "fortalecer" el combate a los cárteles

LEER MÁS
Tipo de cambio en México hoy: precio del dólar vía Banco Azteca actualizado para este 19 de septiembre

Tipo de cambio en México hoy: precio del dólar vía Banco Azteca actualizado para este 19 de septiembre

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

LEER MÁS
Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Mundo

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota