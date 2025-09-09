HOYSuscripcion LR Focus

USA

ICE arresta a 822 inmigrantes con antecedentes criminales en megaoperativo en EEUU: detenidos de México, El Salvador y Guatemala

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que un centenar de inmigrantes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.

Los inmigrantes tenían antecedentes criminales en Estados Unidos.
Los inmigrantes tenían antecedentes criminales en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Houston, en el estado de Texas, confirmó que arrestó a 822 inmigrantes diversos antecedentes criminales en Estados Unidos, como parte de un megaoperativo que se llevó a cabo durante una semana.

La agencia federal aseguró que muchas de estas personas tienen antecedentes por delitos como asesinato, asalto o abuso de menores. Son de diversas nacionalidades, principalmente de México, Guatemala y El Salvador. Los arrestos ocurrieron entre el 17 y el 23 de agosto de 2025.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

¿Quiénes son las personas arrestadas durante el operativo de ICE en Houston?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que las personas detenidas, muchas de ellas centroamericanas y en situación migratoria irregular, son consideradas como “lo peor de lo peor” por haber transgredido leyes federales en Estados Unidos.

Inmigrantes arrestados en Houston. Fuente: ICE

Inmigrantes arrestados en Houston. Fuente: ICE

Inmigrantes arrestados con antecedentes criminales:

  • Jorge Eliseo Torres-Soto: guatemalteco de 30 años, fue arrestado el 22 de agosto. Fue condenado por agresión a un menor en octubre de 2024.
  • Manuel Iván Castillo Estrada: mexicano de 36 años, deportado en tres ocasiones, fue arrestado el 22 de agosto. Tiene condenas por tráfico de personas (2011) y agresión a una menor (febrero de 2024).
  • Francisco Eduardo Bonilla: salvadoreño de 37 años, fue arrestado el 22 de agosto. Fue condenado por indecencia con una menor en el condado de Harris en febrero de 2025.
  • Lloyd Tinashe Hwehwe: zimbabuense de 36 años, fue arrestado el 22 de agosto. Fue condenado por homicidio involuntario y por conducir ebrio en 2015. Reingresó ilegalmente al país y, en 2024, volvió a ser condenado por conducir bajo los efectos del alcohol.
  • Fuad Farah Ikhbeis: jordano de 57 años, fue arrestado el 22 de agosto. Fue condenado por abuso a una menor en 1995.
  • Carlos Vega-Ramírez: mexicano de 38 años, deportado en dos oportunidades, fue arrestado el 22 de agosto. Tiene múltiples condenas por delitos contra menores, conducción en estado de ebriedad, fuga de la policía, falsificación de documentos y reingreso ilegal.
  • Hemerlindo Antonio Ascencio-Merino: salvadoreño de 53 años, fue arrestado el 17 de agosto. Es buscado en El Salvador por homicidio agravado. Ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022.
  • William Alexander Telles Amaya: salvadoreño de 35 años, fue arrestado el 18 de agosto. Ha sido condenado en tres ocasiones por delitos contra menores: agresión agravada (2006), no registrarse como agresor (2015) y abuso (julio de 2025).
  • Cruz Leandro Martínez Leiva: salvadoreño de 25 años y presunto miembro de la pandilla MS-13, fue arrestado el 20 de agosto. Fue condenado por robo y robo de vehículo a mano armada en octubre de 2018.
  • Alejandro Pérez Miramontes: mexicano de 54 años, fue arrestado el 20 de agosto. Ha sido deportado en 12 ocasiones y condenado por ocho reingresos ilegales, cuatro ingresos irregulares, robo, hurto, allanamiento de morada y evasión de arresto.

PUEDES VER: Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

lr.pe

Inmigrantes con antecedentes criminales en Houston

El comunicado de prensa de ICE indicó que 330 de las personas arrestadas tenían órdenes de deportación vigentes, y que más de 112 ya habían sido expulsadas previamente del país, pero reingresaron de forma ilegal.

“Muchas de ellas permanecieron en el área de Houston y han generado caos en nuestras comunidades locales. Esta operación, que se realizó durante una semana, se enfocó en combatir estas amenazas a la seguridad pública y permitió el arresto exitoso de 822 personas extranjeras indocumentadas, entre ellas cinco integrantes de pandillas transnacionales, siete agresores sexuales de menores y tres personas condenadas por homicidio”, dijo Gabriel Martínez, director interino de ICE.

