HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

ICE deporta a inmigrante indocumentado de México acusado de violación agravada en el estado de Sinaloa.

Inmigrante mexicano acusado de violación fue arrestado y deportado por ICE.
Inmigrante mexicano acusado de violación fue arrestado y deportado por ICE. | Composición LR | Jazmin Cera

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron y deportaron a Omar Alberto Almodóbar Mondragón. El extranjero fue acusado de cometer un grave delito en Sinaloa.

Ahora enfrentará a la justicia tras permanecer como inmigrante indocumentado en Estados Unidos. Según la administración Trump, este tipo de delitos debe tener consecuencias severas, como la deportación inmediata.

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

lr.pe

ICE arresta y deporta a inmigrante de México por este delito

Este 4 de septiembre se reportó la deportación de Omar Alberto Almodóbar Mondragón, un inmigrante indocumentado de México que tenía una orden de arresto pendiente en Sinaloa por violación agravada contra un familiar menor de edad.

Los agentes del ICE trasladaron a Almodóbar Mondragón del Centro de Detención Eloy al Puerto de Entrada Dennis DeConcini. Allí fue entregado a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, el mexicano ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante el 14 de noviembre de 2019 y desde entonces permaneció como inmigrante indocumentado.

ICE sigue arrestando a inmigrantes indocumentados que cometan graves delitos. Foto: composición LR

ICE sigue arrestando a inmigrantes indocumentados que cometan graves delitos. Foto: composición LR

PUEDES VER: Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

lr.pe

ICE también arrestó a otro inmigrante de México

Otro inmigrante detenido por agentes del ICE en 2025 es Mario Torrez‑López, quien había sido deportado de Estados Unidos en cuatro ocasiones.

Desde 2012, acumuló antecedentes criminales en varios estados, como resistencia al arresto y reingreso ilegal al país. Además, según la administración Trump, se declaró miembro de Sur 13, una organización identificada con el color azul y el número 13.

Notas relacionadas
ICE arresta en California a 10 inmigrantes indocumentados acusados de cometer actos obscenos y abuso sexual

ICE arresta en California a 10 inmigrantes indocumentados acusados de cometer actos obscenos y abuso sexual

LEER MÁS
ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

LEER MÁS
Redada histórica de ICE en fábrica de Hyundai en EEUU: más de 450 trabajadores inmigrantes arrestados

Redada histórica de ICE en fábrica de Hyundai en EEUU: más de 450 trabajadores inmigrantes arrestados

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

LEER MÁS
Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

LEER MÁS
ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

LEER MÁS
Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

EUROKARTS

EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

PRECIO

S/ 24.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

USA

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota