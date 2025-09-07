ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa
ICE deporta a inmigrante indocumentado de México acusado de violación agravada en el estado de Sinaloa.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron y deportaron a Omar Alberto Almodóbar Mondragón. El extranjero fue acusado de cometer un grave delito en Sinaloa.
Ahora enfrentará a la justicia tras permanecer como inmigrante indocumentado en Estados Unidos. Según la administración Trump, este tipo de delitos debe tener consecuencias severas, como la deportación inmediata.
ICE arresta y deporta a inmigrante de México por este delito
Este 4 de septiembre se reportó la deportación de Omar Alberto Almodóbar Mondragón, un inmigrante indocumentado de México que tenía una orden de arresto pendiente en Sinaloa por violación agravada contra un familiar menor de edad.
Los agentes del ICE trasladaron a Almodóbar Mondragón del Centro de Detención Eloy al Puerto de Entrada Dennis DeConcini. Allí fue entregado a las autoridades mexicanas.
De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, el mexicano ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante el 14 de noviembre de 2019 y desde entonces permaneció como inmigrante indocumentado.
ICE sigue arrestando a inmigrantes indocumentados que cometan graves delitos. Foto: composición LR
ICE también arrestó a otro inmigrante de México
Otro inmigrante detenido por agentes del ICE en 2025 es Mario Torrez‑López, quien había sido deportado de Estados Unidos en cuatro ocasiones.
Desde 2012, acumuló antecedentes criminales en varios estados, como resistencia al arresto y reingreso ilegal al país. Además, según la administración Trump, se declaró miembro de Sur 13, una organización identificada con el color azul y el número 13.