Estados Unidos llama a bancos mexicanos a "fortalecer" el combate a los cárteles

Donald Trump había acusado a varias instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para grupos del crimen organizado. | Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos realizó un llamado a los bancos mexicanos para "fortalecer" el combate al financiamiento de los cárteles del narcotráfico con el objetivo de frenar el trasiego de drogas.

En medio de la cruzada del presidente Donald Trump contra el tráfico de fentanilo, el gobierno acusó a instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para grupos del crimen organizado.

Donald Trump acusó a México de no hacer lo suficiente para detener el tráfico del letal opioide sintético, relacionado con decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

El mantatario estadounidense no ha dudado en amenazar al país vecino y socio comercial con imponer aranceles a sus exportaciones como sanción por no detener el tráfico de droga.

John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, se reunió con la Asociación de Bancos de México para discutir los esfuerzos conjuntos que combatan a los carteles de la droga y frenen el flujo de fentanilo.

Hurley destacó las acusaciones emprendidas contra tres instituciones financieras mexicanas que habrían lavado dinero para bandas como el cártel del Golfo y el de Sinaloa.

Como se recuerda, Donald Trump designó en febrero a ambos cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras".

Cinco individuos y 15 empresas vinculadas a Los Mayos, una de las facciones del cártel de Sinaloa, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro, anunció más temprano la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Hurley se reunirá con el secretario de Hacienda de México para dialogar sobre investigaciones conjuntas contra las bandas narcotraficantes.