Mundo

Tipo de cambio en México hoy: precio del dólar vía Banco Azteca actualizado para este 19 de septiembre

El dólar en México se cotiza hoy, 19 de septiembre de 2025, en 18.38 pesos mexicanos, manteniendo estabilidad en el contexto económico mundial.

En cuanto a la cotización del dólar en Banco Azteca, esta institución financiera continúa destacándose como una de las más confiables. Foto: Composición LR
En cuanto a la cotización del dólar en Banco Azteca, esta institución financiera continúa destacándose como una de las más confiables. Foto: Composición LR

El 19 de septiembre de 2025, el dólar se mantiene estable en 18.38 pesos mexicanos, a pesar de las fluctuaciones económicas globales que han impactado a varias monedas. Esta estabilidad refleja una resistencia del peso mexicano frente a los desafíos internacionales, lo que da un respiro a los mercados financieros del país.

En cuanto a la cotización del dólar en Banco Azteca, esta institución financiera continúa destacándose como una de las más confiables en el país. El tipo de cambio en sus ventanillas para la compra del dólar es de 18.09 pesos, mientras que para su venta se ubica en 18.74 pesos, con una ligera variación respecto al día anterior.

Precio del dólar en México hoy, viernes 19 de septiembre

El peso mexicano se encuentra en el precio de 18.38 pesos mexicanos por dólar en el mercado interbancario, respaldado por el constante movimiento de divisas, un crecimiento económico creciente y un adecuado liderazgo por parte del Banco de México.

Expertos en economía consideran que la estabilidad del tipo de cambio se mantendrá si no se presentan complicaciones en países cercanos. Un analista de BBVA México atribuye este panorama favorable a la solidez interna y a un escenario internacional más predecible.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

El 19 de septiembre de 2025, las principales instituciones financieras en México muestran variaciones en las cotizaciones del dólar. En CitiBanamex, el dólar se compra a 17.82 pesos y se vende a 18.84 pesos, reflejando una ligera diferencia entre ambos valores. Por su parte, en Elektra - Banco Azteca, el dólar se cotiza más bajo a la compra, alcanzando los 17.40 pesos, y a la venta se mantiene en 18.84 pesos, alineándose con la tasa de venta de CitiBanamex.

En el sector de las transferencias internacionales, el tipo de cambio también presenta diferencias. Western Union ofrece un valor de 18.55 pesos por dólar, mientras que MoneyGram cotiza el dólar a 18.78 pesos. Estas diferencias pueden afectar a quienes realizan envíos de dinero al extranjero, pues la elección de la plataforma puede significar una diferencia significativa en el monto recibido.

Cabe resaltar que el tipo de cambio oficial del Banco de México se determina mediante un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista, basado en transacciones electrónicas representativas, lo que garantiza una referencia confiable para el mercado.

