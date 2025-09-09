HOYSuscripcion LR Focus

USA

DEA captura a más de 600 integrantes del Cártel de Sinaloa en operativo global: 10 toneladas de droga y 420 armas decomisadas

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, afirmó que el país no participó en el operativo con la agencia federal.

La DEA incautó miles de dólares en drogas.
La DEA incautó miles de dólares en drogas. | Composición LR

La Administración para el Control de Drogas (DEA) confirmó el lunes 8 de septiembre que arrestó a 617 presuntos miembros de la organización criminal y terrorista Cártel de Sinaloa, en un operativo ejecutado en diversos países. Sin embargo, el Gobierno de México negó haber participado en el megaoperativo.

La agencia estadounidense llevó a cabo el operativo contra el narcotráfico entre el 25 y el 29 de agosto en 23 jurisdicciones de Estados Unidos y en siete regiones del extranjero. Aunque no se especificaron los países implicados, se conoció que se incautaron millones de dólares en efectivo.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

DEA confirma arresto de integrantes del Cártel de Sinaloa

En un comunicado, la DEA informó que durante los cinco días que duró la ofensiva, se desplegaron acciones en distintos puntos estratégicos, dentro y fuera del país. Como resultado, se detuvo a 617 personas presuntamente vinculadas con la red criminal del Cártel de Sinaloa, cuyo líder fue Joaquín 'El Chapo' Guzmán, además de incautarse una amplia variedad de sustancias ilícitas.

Entre lo incautado se encuentran:

  • 480 kg de fentanilo en polvo
  • 714.707 pastillas falsificadas
  • 2,2 toneladas de metanfetamina
  • 7,4 toneladas de cocaína
  • 16,5 kg de heroína
  • US$11,1 millones en efectivo
  • 420 armas de fuego
  • Bienes valorados en US$1,7 millones

“El narcotráfico está destruyendo comunidades. Cada kilogramo de veneno incautado representa una vida salvada”, declaró el director de la DEA, Terrance Cole, quien agregó que la agencia no cesará hasta “destruir completamente la estructura” del Cártel de Sinaloa.

PUEDES VER: Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

lr.pe

México niega participación en operativo contra el Cártel de Sinaloa

La administración de Claudia Sheinbaum aseguró que México no participó en las acciones coordinadas por la DEA. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, negó la colaboración durante una conferencia junto a la presidenta.

“En México hemos realizado detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Pero respecto a un gran operativo internacional de la DEA que involucre a México, no, no hemos tenido ninguna operación conjunta”, afirmó el funcionario.

