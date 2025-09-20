HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Precio del dólar en México hoy sábado 20 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

El dólar en México se cotiza hoy, 20 de septiembre de 2025, en 18.38 pesos mexicanos, manteniendo estabilidad en el contexto económico mundial.

Cotización del dólar en México hoy, 20 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras.
Cotización del dólar en México hoy, 20 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras.

El precio del dólar en México este sábado 20 de septiembre de 2025 se ubica en 18.38 pesos por unidad, de acuerdo con el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México (Banxico). Esta cifra representa la referencia oficial para operaciones y contratos en divisas.

En el caso de los bancos comerciales, la divisa estadounidense registra variaciones: el promedio de compra ronda los 17.60 pesos, mientras que la venta se sitúa cerca de los 18.87 pesos. Las diferencias responden a las políticas de cada institución financiera.



¿Cuál es la cotización oficial del dólar en México?

El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación que el tipo de cambio FIX para este sábado 20 de septiembre es de 18.38 pesos por dólar, mientras que el valor para liquidar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.32 pesos.

El FIX se determina en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se difunde al mediodía del día previo, informó el banco central.



Precio del dólar en bancos en banco de México

Este 20 de septiembre de 2025, el precio del dólar en ventanilla registró variaciones importantes según cada banco. En Scotiabank la divisa se ofrece en hasta 19.20 pesos y se compra en 16.30, mientras que en Afirme se vende en 19.00 y se adquiere en 17.60.

En otras instituciones, como Citibanamex, el billete verde cotiza en 18.84 a la venta y 17.82 a la compra; en BBVA se ubica en 18.65 y 17.52 respectivamente; Banorte lo maneja en 18.70 a la venta y 17.20 a la compra, y en Banco Azteca en 18.84 y 17.20.



¿Qué factores influyen en el tipo de cambio del dólar en México?

El comportamiento del dólar frente al peso está determinado por una combinación de factores externos e internos. Entre los más influyentes se encuentran las decisiones de la Reserva Federal (FED) sobre las tasas de interés, ya que cada ajuste impacta en los flujos de capital hacia mercados emergentes como México. A esto se suma la política monetaria aplicada por el Banco de México (Banxico), cuyo objetivo principal es contener la inflación y garantizar la estabilidad de la moneda nacional.

Otros elementos clave provienen del entorno económico global. Los precios internacionales del petróleo juegan un papel relevante debido a la importancia del energético en la economía mexicana. Asimismo, los datos del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación, tanto en México como en Estados Unidos, influyen directamente en la percepción de los inversionistas y en la cotización diaria del tipo de cambio.

