Mundo

Tragedia frente a la isla italiana de Lampedusa: al menos 20 migrantes pierden la vida en un naufragio

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que 95 personas partieron desde Libia en dos embarcaciones. Sin embargo, cuando una de ellas se hundió, los pasajeros fueron trasladados a la otra, que finalmente volcó.

Al menos 20 migrantes habrían perdido la vida tras el naufragio en Lampedusa.
Al menos 20 migrantes habrían perdido la vida tras el naufragio en Lampedusa. | Foto: Tiziana FABI / AFP

Un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa el miércoles dejó al menos 20 muertos y numerosos desaparecidos, indicaron varias fuentes.

Según un portavoz de la Cruz Roja italiana preguntado por AFP, al menos 22 personas fallecieron, mientras que los guardacostas afirmaron en un comunicado que "al menos 26" perdieron la vida.

PUEDES VER:Fallece atleta italiano, Mattia Debertolis, tras colapsar durante una competencia en los Juegos Mundiales en China

lr.pe

Organización Internacional para las Migraciones señala que 60 personas sobrevivieron

El portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Flavio di Giacomo, mencionó por su parte en X que "unas 95 personas partieron de Libia en dos embarcaciones".

Después de que "una de ellas se hundiera", los pasajeros "se subieron todos a la otra, que volcó debido al exceso de peso", explicó.

"Hay 60 supervivientes" y "unas 35" personas fallecidas y desaparecidas, declaró.

Hacia el mediodía, uno de los pequeños barcos semihundidos fue avistado por un helicóptero de la Guardia di Finanza, el equivalente a la policía aduanera, que dio la alerta, según un comunicado de la Guardia Costera italiana.

PUEDES VER: Adulto mayor sobrevivió dos días con una flecha clavada en la cabeza y llegó consciente al hospital en Italia

lr.pe

Autoridades siguen buscando a los desaparecidos del naufragio en Lampedusa

Según la agencia de noticias Ansa, entre los primeros cadáveres recuperados se encuentran los de un bebé, tres adolescentes y dos mujeres.

"A última hora de la mañana acogimos a 56 supervivientes que habían partido de Libia y otros cuatro fueron puestos en observación", declaró a Ansa Cristina Palma, subdirectora del centro de acogida para migrantes en Lampedusa.

"La enésima tragedia ocurrida hoy en el Mediterráneo central, a 14 millas náuticas de Lampedusa, nos entristece profundamente", comentó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en X.

Los migrantes que intentan llegar a Italia por Lampedusa desde el norte de África suelen hacer la travesía en barcos sobrecargados o con vías de agua a través de la ruta marítima del Mediterráneo central, especialmente peligrosa.

"Ha habido 675 muertos desde principios de año en el Mediterráneo central", escribió Filippo Ungaro en su mensaje en X, pidiendo "reforzar las vías legales" de inmigración.

Según el Ministerio del Interior italiano, 38.263 migrantes llegaron a Italia este año por vía marítima.

