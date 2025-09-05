HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump amenaza a la UE con sanciones por la multa "injusta" contra Google

La advertencia de Donald Trump se produjo luego de que recibiera en la Casa Blanca a varios ejecutivos de gigantes tecnológicos, incluido Sundar Pichai, CEO de Google.

Donald Trump realizó esta advertencia en la plataforma Truth Social.
Donald Trump realizó esta advertencia en la plataforma Truth Social. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la multa impuesta por la Comisión Europea a Google y amenazó con responder con sanciones comerciales si no revoca la medida.

Recientemente, la Comisión Europea impuso una multa de 2.950 millones de euros a Google, tras determinar que el gigante estadounidense había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad online.

PUEDES VER: Google recibe multa histórica de casi €3.000 millones por parte de la UE por prácticas abusivas en publicidad online

lr.pe

¿Cuáles fueron las declaraciones de Donald Trump?

"Europa 'atacó' hoy a otra gran empresa estadounidense, Google", escribió Donald Trump en su cuenta oficial de Truth Social. Esta red social fue lanzada en 2022 y busca ser una alternativa a Facebook y Twitter (ahora conocida como 'X').

El mandatario norteamericano indicó que si la Unión Europea (UE) no revierte las multas "injustas" impuestas a Google y también a Apple, se verá obligado a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros, la "Sección 301".

"Europa ha robado un dinero que de otro modo iría a inversiones y empleos en Estados Unidos. ¡El contribuyente estadounidense no lo tolerará!", añadió Donald Trump en su mensaje.

El presidente de Estados Unidos recalcó que la multa a Google se suma a otros casos, como el de Apple. En 2016, la UE obligó a la compañía de la manzana mordida a pagar impuestos atrasados a Irlanda por un total de 13.000 millones de euros, más intereses. "¡Deberían devolver ese dinero!", manifestó.

PUEDES VER: Donald Trump afirma que impondrá arancel "considerable" a componente clave en desarrollo de la IA

lr.pe

Donald Trump se reunió con ejecutivos de grandes compañías tecnológicas

Las declaraciones de Donald Trump se produjeron luego de que recibiera a varios ejecutivos de gigantes tecnológicos en una cena de gala en la Casa Blanca. Entre los invitados se encontraban Sundar Pichai, director ejecutivo de Google; Bill Gates, fundador de Microsoft; Mark Zuckerberg, creador de Facebook, entre otros personajes.

Durante la cena en la Casa Blanca, el presidente estadounidense felicitó a Sundar Pichai y a Sergey Brin, cofundador de Google, por el fallo de un juez que permitió al gigante tecnológico conservar su navegador web Chrome.

